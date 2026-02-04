台灣可以借鏡？怎麼應付AI吃電怪獸 石油巨擘透漏解法

雪佛龍公司執行長麥克．沃斯（Mike Wirth）在訪談中詳細說明該公司如何運用美國本土天然資源，滿足人工智慧快速增長的電力需求，同時避免將相關成本轉嫁給一般消費者。



沃斯表示：「隨著資料中心對電力的需求日益增加，加上電網面臨壓力以及電價上漲，我們正在打造一個不連接到電網的能源園區，如此一來就不會讓所有消費者承擔這些成本。」他將此策略描述為一項優勢，能夠「將能源轉化為智慧」。

雪佛龍直接為超大型資料中心發電



沃斯於2月2日接受福斯商業頻道訪問，討論雪佛龍的紀錄性業績表現以及長期成長策略，特別是人工智慧帶動的可靠電力需求前所未有地激增。他指出，該公司正利用美國「豐富的資源」──天然氣，直接為超大型資料中心發電，繞過傳統電網系統，並隔絕公眾免於更高的電費負擔。沃斯說：「這是另一項優勢，能夠將能源轉化為智慧，而這個國家擁有的能源豐沛不僅能帶來能源主導地位，還能轉化為人工智慧主導優勢。」

廣告 廣告

雪佛龍於2025年公布計畫，在西德州開發一座離網天然氣設施，專門為大型資料中心發電，而不依賴傳統電網。該公司先前已宣布與積極投資公司Engine No. 1以及奇異維諾瓦（GE Vernova）合作，探索以天然氣為動力的解決方案，以支援美國人工智慧與資料中心基礎設施的快速擴張。

此次討論正值雪佛龍公布年度石油產量創下紀錄之際，這有助於緩解油價下滑帶來的衝擊。沃斯表示，儘管油價下跌15%，該公司的自由現金流仍成長35%，並伴隨著一系列其他財務收益。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

