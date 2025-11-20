因日相高市早苗一席「台灣有事，日本可出兵」論，讓大陸與日本的衝突不斷升高，綠營又撿到槍，拿來當政爭工具，急著把大陸譴責一番，綠營再不克制，恐會演變成「陸日有事，台灣也出事」。

東亞的大陸、台灣乃至日本這三角如果失衡，必會衝擊其他兩角，其中的核心在於對大陸的關係。綠營常講安倍親台，但「台灣有事，日本有事」是他下台才說的。他任首相時，允諾以第三方參與一帶一路，在中美對抗背景下，給足北京面子，因此他遇刺身亡時，即便卸下首相後多次言論惹中方抗議，大陸國家主席與總理也分致唁電，給予高度評價。

廣告 廣告

2012年日本把釣魚台國有化時，兩岸關係和緩並常態性溝通，日本深怕兩岸聯手保釣，與台灣簽署《台日漁業協議》，因為兩岸友好，大陸也不會就此向日本抗議。如此，日本可專心應對大陸，台灣漁民則獲得更多漁權。

如果說，綠營是巴不得「台灣有事、日本有事」，那國民黨主席鄭麗文的「台灣沒事、日本沒事」才有戰略智慧。當大陸已因高市的「台灣有事」論翻臉，東京怎可能在此節骨眼上，因民進黨的聲援就大舉推動台日關係？這豈不是把日陸推到開戰邊緣！大陸的連番制裁只會讓日本在台灣問題上更謹慎。

台灣本來就此可以有角色，日媒稱，目前自民黨苦無對大陸高層直接溝通的管道。設想如果兩岸可溝通，台日友好與「兩岸一家」可並行不悖，台灣反而可以當和事佬，展現真正的棋手地位。如今兩岸關係惡化，民進黨只能義和團式地聲援日本。所以，兩岸沒事，台灣才可主事。