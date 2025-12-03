台灣可學新加坡「對詐騙犯鞭刑」？ 法務部：從長計議

法務部次長徐錫祥。（王千豪攝）

立法院內政委員會今（3）天審查行政院函請審議《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案等案，在野立委關注台灣是否能像新加坡加對重詐騙刑法實施鞭刑，以達嚇阻作用。法務部次長徐錫祥答詢時表示，會去了解成效，因鞭刑牽扯到酷刑公約、兩公約，要再從長計議、研議。

國民黨立委洪孟楷質詢時表示，新加坡為了加重打詐，除原有刑責不變，還加入鞭刑，新加坡是很好的實驗組，要求法務部可了解其立法緣由、是否有效果，作為台灣未來修法參考。

廣告 廣告

徐錫祥表示，會去了解其成效，新加坡三讀通過，但還沒公布，因此相關個案、數據還沒收集到。他並強調，鞭刑要再從長計議，但會建立相關管道，並去了解、研議。

國民黨立委許宇甄詢問，台灣可否比照新加坡加重詐騙刑法實施鞭刑，且外國人也適用，以達嚇阻作用，讓詐騙犯罪率下降。徐錫祥說，鞭刑部分會牽扯到酷刑公約、兩公約問題，這必須要經過很長的研討。

【看原文連結】