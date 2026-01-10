台灣可推「離婚冷靜期」？ 網友熱議

不少網友覺得，結婚才需要冷靜期，更有人建議應該把結婚改成合約制。（示意圖／Shutterstock／達志）

立法院法制局近日提出研析報告，列舉南韓自2008年實行「離婚熟慮期制度」（離婚冷靜期），離婚率明顯下降，建議可供台灣參考。網友意見一面倒，不少人認為結婚才需要冷靜期，「要看哪一種離婚，家暴就不用冷靜期吧」。

台灣2024年離婚率達2.28%，僅次於中國大陸，根據《ETtoday新聞雲》報導，法制局報告指，南韓夫妻協議離婚後，須進入熟慮期（有子女3個月、無子女1個月），期間可接受法院建議的專業諮商，期滿仍堅持離婚者，才可完成程序；若一方未出席或未完成登記，離婚即失效。法制局報告指出，離婚熟慮制度使韓國離婚率逐步下降，中國大陸也有30天離婚冷靜期，應汲取其中可供台灣參考之處。

廣告 廣告

但該報告也提到，研究發現，相關制度對於「提出離婚申請」的比例並無顯著影響，顯示離婚熟慮制度未能解決離婚的根本原因，只是讓人「難以完成離婚手續」而非「打消離婚念頭」。

媒體人謝曜州發文表示，法制局建議推離婚冷靜期，「各位父老姊妹們，看法如何？」

網友留言「我覺得不如推結婚冷靜期，減少衝動性結婚，結婚的人少了，離婚的人也會變少」、「很多離婚都等小孩成年，還不夠冷靜？」、「要看哪一種離婚，家暴就不用冷靜期吧」、「可以，但期滿只要一方不願簽字復合就可以離婚」、「結婚冷靜期比較有用，結婚前要想的很多啊，反觀離了婚真冷靜可以復結」。

【看原文連結】