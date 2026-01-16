台灣可望投資美國15兆！藍委葛如鈞怒轟「賴公移山」 反問：日本有把皮卡丘送人嗎？

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台美關稅談判結果出爐，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等目標；同時台灣將投資美國半導體產業，規模總計達5千億美元。國民黨立委葛如鈞痛批「賴公移山」，台灣付了15兆搬家費還把護國神山送給美國，他反問，日本有把皮卡丘、瑪利歐送給美國嗎？韓國有把三星、現代汽車的總部搬去美國嗎？

葛如鈞反問，日本有把皮卡丘、瑪利歐送給美國嗎？韓國有把三星、現代汽車的總部搬去美國嗎？

葛如鈞說，今天行政院得意洋洋宣布台美關稅談定15%，但背後的代價卻讓人毛骨悚然，台灣承諾以5000億美元、約台幣15兆投資美國，這不是喪事喜辦，什麼才是？

葛如鈞換算，台灣總預算一年3兆，15兆相當於五年的台灣政府總預算，總統賴清德不只把自己能花的錢用掉，還把下一任總統的年度支出預支出去。

葛如鈞痛批，賴清德政府所謂的「台灣模式」竟然是答應美國把半導體供應鏈、園區整組搬過去；這哪裡是「護國神山」？這根本是愚公移山，把山移走，連根拔起。他直指，花了15兆台幣，不是買保險，而是付運費把自家的寶藏送人。這不僅是掏空台灣的技術，更是把台灣的經濟命脈雙手奉上。

葛如鈞指出，最核心的問題是，為何美國急著要把半導體產業和供應鏈從台灣拿走？說穿了，就是因為認定台灣兵兇戰危，供應鏈放在這裡不安全。又是誰讓兩岸局勢走到今天這個地步？當然就是賴清德政府！



