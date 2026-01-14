「台灣台語輸入法」App正式上架！拼音、語音都能通

教育部「台灣台語輸入法」應用程式APP，於今(14)日正式上架，未來大家都可以用自己的行動裝置，輕鬆發表台灣台語創作。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 未來台語也能正常打字了。教育部「台灣台語輸入法」應用程式APP，於今(14)日正式上架，未來大家都可以用自己的行動裝置，輕鬆發表台灣台語創作。教育部指出，目前台語輸入法除了支援拼音輸入外，也提供語音輸入功能，針對無法正常顯示本土語言用字的行動裝置，也內建漢字轉圖片的輸出功能，希望增加台灣人熟悉台語漢字。

教育部推出「台灣台語輸入法」應用程式APP，現已建置完畢，並同步上架至App Store及Google Play平台。教育部表示，「台灣台語輸入法」除了支援拼音輸入，也提供語音輸入功能，讓使用者能透過語音轉換成文字。

並針對無法正常顯示本土語言用字之行動裝置，內建有台灣台語漢字轉圖片的輸出功能，讓目前無法在行動裝置顯示的文字有替代選項，增加台灣台語文字於行動裝置的流通及能見度，以利大家在行動裝置繕打、運用並熟悉台灣台語漢字。

教育部解釋，此政策是教育部為回應公共政策提案、推動台灣台語與客語等本土語言數位化，建置「教育部本土語言成果參考字表」。歷經跨部會協調與多次溝通，Apple於114年9月完成該表附表全部字形納入其作業系統，並於iOS 26更新中正式釋出。Apple成為首家全面完成系統字形支援本土語言顯示的國際廠商，大幅提升民眾於行動與電腦裝置上書寫與閱讀本土語言文字的便利性。

