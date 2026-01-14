台灣台語輸入法App上架 語音辨識增使用意願

（中央社記者許秩維台北14日電）教育部推出「台灣台語輸入法」App，今天正式上架，民眾可用行動裝置發表台灣台語創作，App也導入語音辨識功能，能快速將語音轉化為文字，盼提升使用本土語言的意願。

教育部發布新聞稿指出，為回應公共政策提案、推動台灣台語與台灣客語等本土語言數位化，教育部因此建置本土語言成果參考字表，並自113年起投入開發適用於手機、平板等行動裝置的台灣台語輸入法應用程式，現已建置完畢，並上架至App Store及Google Play平台。

歷經跨部會協調與多次溝通，Apple系統於114年9月完成上述附表全部字形納入作業系統，並於iOS 26更新中正式釋出；Apple成為首家全面完成系統字形支援本土語言顯示的國際廠商，大幅提升民眾於行動與電腦裝置上書寫與閱讀本土語言文字的便利性。

教育部提到，「台灣台語輸入法」App除了支援拼音輸入，也提供語音輸入，能將語音轉換成文字；針對無法正常顯示本土語言用字的行動裝置，內建有台灣台語漢字轉圖片的輸出功能，讓無法在行動裝置顯示的文字有替代選項，以增加台灣台語文字於行動裝置的流通及能見度。（編輯：管中維）1150114