台灣史上最大規模 奇美博物館法老文物特展

奇美博物館、和大英博物館，聯手舉辦《埃及之王：法老》重量級特展今天登場，這是台灣史上最大規模的埃及法老文物特展，匯集280 件珍貴館藏，帶領觀眾跨越近3千年的時空長河。

埃及尼羅河畔，打開獻祭之門，神聖之所那道光，耀眼奪目。法老額頭上的聖蛇，象徵保護和威力；法老獻祭銘牌，展現精雕黃金工藝；重達1.5噸，拉美西斯二世巨像拳頭，彰顯不可一世的驚人權勢。《埃及之王：法老》來自大英博物館280件珍寶，是台灣史上最大規模法老文物特展。大英博物館專案策展人 凱莉阿切塔克勞：「首推必看是最完整法老，塞提二世王權坐像，如果你仔細看到它的膝蓋，你可以感受到高超的技藝，讓我們可以去想像 那時候，工匠完成了這個雕像的時候，他自己可能退一步，然後看得非常滿意自豪。」

聖甲蟲造型的外交禮物、精緻飾品，重現古埃及昔日風華。大英博物館專案策展人 凱莉阿切塔克勞：「透過《埃及之王：法老》特展，去了解 那個帶著雙冠的，男人或女人 他到底，是什麼樣的埃及之王。」

大英博物館埃及與蘇丹部主管 丹尼爾安托萬：「這個都是埃及境外，最完整的收藏 這次展覽，也匯聚許多館藏的精華，不管是工藝細膩的珠寶飾品，到宏偉的雕塑作品，充分展現古埃及藝術家，多樣卓越的技藝。」

奇美博物館啟動2026埃及年，沉浸式VR《消失的法老》，走進古夫金字塔內，體驗神祕的考古文明。奇美博物館展覽統籌 周春桂：「有二道假門 ，一道跟這一道。」

古王國時期墓室重重牆面，細細刻畫3千多年前祭祀場景。奇美博物館展覽統籌 周春桂：「墓主烏里倫普塔，準備了96樣的食材，要祭拜的一些祭品放在前面，死者他會透過這個假門，來穿梭這(陰陽)兩界之間，慢慢慢慢一層一層往上開始組建，其實很重 整面的話，大概2噸(重)。」

奇美博物館展廳導覽員 陳敬仁：「它其實是蹲坐的一個狀態，可以在上面 刻出非常多，他的生平事蹟。」

色彩、光影構築神聖權威，感受古埃及法老從王權統治到追求永生之路。

