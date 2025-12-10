台灣史上第一人！最強高中生Ray奪2025最佳實境直播主 擊敗歐美封王

娛樂中心／綜合報導

「最強高中生」實況主 Ray在美國奪下2025最佳實境直播主（圖／翻攝自X平台 @adidas Basketball）

被網友封為台灣「最強高中生」實況主 Ray在美闖出名號，在美國舉辦的《2025 The Streamer Awards》寫下台灣直播圈新里程碑，勇奪「Best Reality Streamer（最佳實境直播主）」大獎，成為史上第一位獲得該獎項的台灣人，消息曝光後立刻在台、美網路社群掀起熱烈討論。

The Streamer Awards 自 2022 年創辦以來，被視為全球實況圈最具指標性的年度盛事之一，入圍與評選過程相當嚴謹，先由觀眾提名，再經官方與評審篩選，最終以70%公眾票、30%評審票決定得主。

「最強高中生」實況主 Ray成為台灣史上第一人（圖／翻攝自X）

今年 Ray從眾多歐美重量級實況主中脫穎而出，擊敗FaZe Adapt、Deshae Frost等知名創作者，成功登頂，證明其影響力已站上國際一線。官方也第一時間透過IG發文祝賀，盛讚Ray將直播內容自由穿梭於日常生活與螢幕世界之間，創造出截然不同卻同樣吸引人的觀看體驗。

《2025 The Streamer Awards》官方貼文恭喜Ray（圖／翻攝自IG @thestreamerawards）

Ray登台領獎時難掩激動，特別向一路提攜他的摯友、美國頂流實況主Kai Cenat 致謝，更高喊當初改變他人生的詞「GOD DID」，場面相當熱血；隨後他也在X平台發文感謝粉絲支持，強調這份榮耀屬於所有一路陪伴他的觀眾。Ray以真實、即時且高度互動內容風格，打破地域與語言限制在歐美紅回台灣。這次Ray奪下《2025 The Streamer Awards》最佳實境直播主，不僅是個人代表作，更象徵台灣實況創作者正式站上國際舞台。

回顧 Ray 竄紅歷程，起點追溯至仍是台灣高中生時，2023年因一次日本畢業旅行意外撞見Kai Cenat，進而受邀踏入歐美實況圈。隨後迅速累積全球人氣，不僅與許多NBA知名大咖球星合作，今年3月正式回歸直播後，不僅持續穩定開台，也跨足時尚領域，創立個人服飾品牌RUEL，並與國際運動品牌愛迪達國際線展開合作，成功將個人影響力延伸至海外。

