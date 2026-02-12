台灣史上第9次總統特赦 「免刑不免罪」盼八旬婦安心

台北市 / 綜合報導

總統府今(12)日發布新聞稿，總統賴清德批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行，成為台灣史上總統特赦的第9案。而前總統蔡英文，也曾使用過2次赦免權，分別是獵殺野生保育類動物的布農族原住民王光祿，和挪用加菜金2800元遭到重判的前 花東防衛指揮部 參謀長韓豫平。事實上這樣的特赦，屬於「免刑不免罪」，還有一種大赦，則是罪刑完全消滅，過往則沒有總統行使過。

布農族獵人王光祿說：「因為我們以站在我們原住民的立場，我們獵這個，本來就是我們的文化。」語帶無奈，布農族原住民王光祿，2013年基於孝親獵捕保育類野生動物，被判處3年6個月有期徒刑，救援團體多年聲援，總算在2021年5月20日，盼到前總統蔡英文予以特赦。

廣告 廣告

前陸軍花防部參謀長韓豫平說：「謝謝三軍統帥，蔡總統。」鞠躬再鞠躬，陸軍花東防衛指揮部前參謀長韓豫平，因為挪用加菜金被法院以貪污罪重判，2022年4月22日，獲得前總統蔡英文特赦，韓豫平資料帶秀出特赦令，面對鏡頭秀出法務部的特赦證明書。

盤點過去台灣史上的總統特赦，要從蔣中正開始說起，他分別在1937年1961年1965年，特赦了西安事變主導人張學良，曾立下戰功的蔡興及台獨教父彭明敏，到了李登輝執政時期，特赦了美麗島事件的27位政治犯，陳水扁則是先是在2000年12月10日，特赦殺人案冤獄的蘇炳坤工運份子曾茂興，還有因為宗教因素拒服兵役的19名被判刑者，2007年6月21日，再宣布特赦白米炸彈客楊儒門。

律師李育昇說：「大赦是針對全國性特定犯罪，使罪與刑，均歸於消滅，特赦則針對特定，已判決確定的受刑人免除刑的執行。」賴清德總統上任1年多來，首次批示特赦，也成為台灣史上的第9次，採免刑不免罪的方式，要讓年邁的老母親，能放下心中大石頭。

原始連結







更多華視新聞報導

川普突特赦！ 宏都拉斯前總統「葉南德茲」出獄

8旬婦悶死重癱兒 國民黨團建請總統特赦

8旬婦悶死重殘兒遭判2年半 總統特赦令「免除發監執行」

