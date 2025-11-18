政治中心／綜合報導

國防部今（18號）召開記者會，宣布明天（19號）開始將發放新版"全民國防手冊"，總計印製1100萬本、共分四梯次發送，手冊內容包含戰災及各種地震、颱風等天災的防範指引，國安會副秘書長林飛帆強調，這本手冊展現了台灣人民，捍衛自身的決心。

印刷廠加緊趕工，要把全民安全指引定裝成冊，橘色封面、卡通圖片，這本小橘書，就是19號即將發放的"台灣全民安全指引"。

國防部全動署物力動員處長沈威志：「在印製數量有983餘戶，每戶將獲得一本手冊，自114年11月19日起，展開家戶普發作業，全國22個縣市區分四梯次，國防部全動署物力動員處長沈威志，優先外離島及偏遠地區。」

新版全民國防手冊，共分四梯次運送，根據內政部統計，共983萬戶、每戶一本，加上其他戶政事務所及發送駐台機構，共列印1100萬本，手冊印製費用4279萬元，每本3.8塊，內容涵蓋各項天災及戰災指引。

台灣史上首次發數百萬份「民防手冊」 比照選舉公報普發

全動署印製全民安全指引。（圖／民視新聞）

國安會副秘書長林飛帆，接受路透訪問強調，這本手冊展現了台灣"捍衛自身"的決心，要讓海峽對岸的人們明白，若中國做出錯誤決定，將會付出巨大代價，而發送比照選舉公報模式投放，透過各縣市民政系統及村里長基層，人人都能拿到手。不過卻有部分人士質疑，難道是現在兩岸局勢惡化、情勢緊張，才要發手冊嗎。

國防部全動署物力動員處長沈威志：「天災跟戰災，都是人命關天的事，主要考量到近期的，極端天氣的異常，還有天災比較頻繁，另外國際局勢，也因為威權主義的擴張，也日劇嚴峻。」

從政府到民間展現自我防衛決心，無論天災、戰災都得做好準備，以備不時之需。

