台灣吉野家是假貨？他品嘗不忍嘆失望：赴日吃正版 5項差異太震撼

娛樂中心／綜合報導

日籍YouTuber「三原Japan」來到台灣發展多年，受到許多觀眾喜愛，近日，他發布影片提到知名丼飯「吉野家」開在日本跟台灣餐點有所區別，三原評比過後自認有些失望，並呼籲大家可以到日本吃正版的。

三原以「台灣竟然是假貨」為標題為開場，分析台灣版跟日本版吉野家「起司牛丼」餐點的不同之處，三原指出光是起司種類就不一樣，他表示日本是採用稠絲狀的起司，而台灣則是片狀起司，加熱過後形成熔岩的感覺，三原認為台灣的餐點雖然看起來較為濃郁，但起司卻不耐放容易硬掉「然後把整碗肉黏成一塊」，覺得這這點稍嫌可惜。

至於價格方面，台灣則貴了8塊錢，三原也形容餐點的味道，表示台灣的吉野家會有一股冷凍味，讓他吃得不太習慣，此外，三原還提到吉野家根據季節不同，會推出不少咖哩口味，而且能夠自由選擇附餐，但反觀台灣則只有一種黑咖哩，價格方面也是台灣比較高，貴了15元，因此讓他感到小失望，所以三原表示如果台灣朋友到日本旅遊，可以吃吃看「正版的」吉野家。

三原表示除了味道有差別之外，台灣價格也比較貴。（圖／翻攝自YouTube）

