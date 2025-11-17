台灣吉野家是假貨？日人揭「5大差異」好失望 籲去日本吃正版

日籍YouTube三原指出，台灣和日本的吉野家的不同，無論是味道、價格還是附餐選擇都有差異。（圖：shutterstock/達志）

日本有越來越多美食品牌餐廳進駐台灣市場，無論是味道還是價格，總會有些差異。近日，日籍YouTube「三原Japan」就親自分享最常見的丼飯「吉野家」在日本和台灣的差異性，最後強烈建議台灣人一定要去日本吃吃看「正版」。

三原日前釋出短影音「台灣的竟然是假貨！？台灣日本吉野家比一比！」他表示，有很多台灣人會去日本吃吃看一蘭拉麵，但兩者味道根本差不多，「不用特地跑日本吃啦！」不過，台灣最常見的吉野家可就不一樣了，而且差異有點大。

三原接著以「起司牛丼」舉例，在日本的起司通常是細絲，台灣的則是熔岩起司（整片起司），雖然看起來很過癮，但放沒多久就會硬掉，把整碗牛肉都黏在一起。在價格方面，台灣卻貴了8塊錢，味道上，飯跟肉都有冷凍的味道，「我自己是有點不習慣！」

再來是咖哩系列，三原指出，在日本會隨著季節變動種類，選項較多，台灣卻只有一道黑咖哩。再來是，台灣的價格整整比日本貴了15塊錢。另外，在附餐方面，台灣也沒有像日本那樣可以自由選擇，讓三原直呼：「有點小小失望！」並強烈建議大家去日本可以吃一次「正版」的吉野家。

