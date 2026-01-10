台灣同婚合法登記至2024年底3萬2126人

台灣自2019年5月24日起同性婚姻可合法登記，是亞洲首國。根據行政院性平處近日公布2026年性別圖像，截至2024年底止全國同性伴侶完成結婚登記共計3萬2126人，其中男性9796人、女性2萬2330人。

2023年1月19日內政部函釋擴大跨國同性伴侶能合法在台灣結婚，2024年國人與外籍人士同性伴侶完成結婚登記人數504人。（示意圖／中央社資料照）

2026年性別圖像統計數據指出，在跨國同性婚姻，2023年1月19日內政部函釋擴大跨國同性伴侶能合法在台灣結婚，2024年國人與外籍人士同性伴侶完成結婚登記人數504人，相比2022年結婚人數128人，成長約3倍。