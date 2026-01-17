台灣同步上路！ChatGPT突推「佛心方案」 價格曝光

【國際中心／綜合報導】面對Google、Grok等對手來勢洶洶，OpenAI今天突推出「平價版」ChatGPT，月費僅8美元，全球同步上路，台灣價格也正式曝光。

Google日前推出AI Pro年費減半方案，原本3250台幣的年費腰斬一半，吸引大批用戶訂閱。OpenAI不甘示弱，今天宣布推出低價版ChatGPT Go，月費僅8美元，遠低於ChatGPT Plus的20美元以及ChatGPT Pro的200美元。

廣告 廣告

ChatGPT Go用戶除了能使用免費版所有功能，還能使用最新模型GPT-5.2 Instant，訊息、圖像生成與上傳額度也都是免費版的10倍，不過無法像Plus及Pro版用戶能使用會深入思考的GPT-5.2模型。

ChatGPT Go目前已在全球同步推出，台灣定價為每月290元。至於能生成Sora影片的Plus版，月費仍維持在690元；不限訊息及圖像生成額度的Pro版，月費則是6990元。

OpenAI也宣布，未來幾周將開始在美國測試廣告，對象是免費版及ChatGPT Go的用戶。正式上路後台灣用戶也會看到廣告，會根據聊天內容在對話框下方顯示相關的贊助商產品或服務。

ChatGPT各版本功能比較。翻攝自官網

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

正妹饒舌歌手下海了！ 轉戰女優拍AV 原因讓人稱奇

30天連換3東家！鄭宗哲落腳大都會

這家農會厲害了！靠「這優勢」狂吸180億存款 年終豪發6個月

