台灣名列全球第5大風電發展國！台中港VTS系統全新啟用 監控範圍擴大6倍

新年新氣象！我國為全球第五大風電發展國家，為因應國家綠能政策推動及離岸風電產業快速發展，交通部航港局於台中港打造離岸風場航行空間船舶交通服務中心（Vessel Traffic Service, VTS）正式啟用，新船舶交通服務（VTS）系統是以「監控範圍更全面」、「強化系統韌性」以及「加強公私協作」三大面向進行優化升級，不僅將航行空間監控範圍從673平方公里大幅擴增到4000平方公里，為原監控面積的6倍，監控海域由彰化往北延伸至新北，並透過雙主機、雙網路以及不斷電系統確保監控服務不中斷。

交通部航港局於台中港打造離岸風場航行空間船舶交通服務中心（Vessel Traffic Service, VTS）正式啟用，航行空間監控範圍從673平方公里大幅擴增到4000平方公里，為原監控面積的6倍。（圖／交通部）

交通部說明，而公私協作也是新VTS系統的創舉，航港局透過與風場AIS及雷達的介接，有效消弭監控的盲區，由公私部門共同守護風場及船舶航行安全。讓國家在發展離岸風電的同時，船舶仍然可以安全有序的航行，這不僅是交通部配合能源政策推動風場海域航安管理的重要成果，更是展現臺灣推動綠能政策的決心。

交通部長陳世凱表示，我國為全球第五大風電發展國家，除了持續推動國家整體綠能政策，船舶航行安全也應強化管理，才能兼顧綠能與航運的永續發展。因此交通部本於全國海運主管機關的職責，全面盤點我國海運與港埠未來的發展，督導航港局以前瞻的角度超前部署，秉持「善用創新科技、智慧守護航安」的核心理念，打造全新的離岸風場航行空間交通服務中心，全面升級船舶交通服務系統。

行政院長卓榮泰也讚許，去年行政院對國人宣布推動的「AI新十大建設」，正是希望百工百業都能夠透過智慧應用，加速各大產業與AI科技的共榮發展；交通部離岸風場VTS中心的正式啟用，以科技領航來守護航安，不僅完全符合行政院推動數位治理與智慧國家的政策方向與決心，也能夠讓風電業者、航運業者更加安心、放心，能夠全心投入產業的發展，無後顧之憂。

