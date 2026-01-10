台灣名店》法式浪漫裡的土味深情 名校學霸的甜點逆襲路

平日午后，走進「Pâtisserie Francis旋轉木馬點心坊」，粉嫩的色彩與精緻的陳列，像是現實世界裡的格林童話。這家隱身在台北大直豪宅商圈的甜點店，是許多政商名流的私藏名單，但經營品牌並不容易，創辦人張瓈文頂著名校光環，十多年前放棄通往高薪的金融業，轉身走進烘焙業，如今終於磨出了一條屬於自己的路。

「這款煙燻烏魚子牛軋糖，特別將野生烏魚子慢火燻烤，再融入夏威夷豆糖體中，鮮鹹帶甜不黏牙，風味相當獨特；再搭配阿里山金萱茶，淡雅奶香與花香會在口中慢慢散開，滋味華潤甘甜。過年買我們的禮盒，絕對不會錯！」只見這位長相清秀的女生，細心介紹自家每一款產品，堪稱最佳業務員。

棄金融高薪 名校生轉進烘焙業

她是張瓈文，是Pâtisserie Francis旋轉木馬點心坊的創辦人，也是前衛道科技董事長張泰銘的千金，從小就愛做甜點的她，不走父親安排的路，十多年前，頂著政大政治系、美國波士頓大學碩士學歷光環，毅然決然推遲金融業的工作，選擇繫上圍裙、拿起攪拌棒，一頭栽進烘焙業。

「這一路走來真的很辛苦，但我並不後悔。」在張瓈文的堅持下，今年品牌邁入第14年，在政商名流間有著不錯的口碑，還為母親量身打造，自創無麩質千層蛋糕，主打無麵粉、低負擔，深受饕客喜愛，「近期我們甚至推出不含奶蛋及麵粉的蛋糕，讓素食者也能食用。」

這家隱身在台北大直商圈的甜點店，有著粉嫩的色彩與精緻的陳列。（圖／取自旋轉木馬點心坊臉書）

父母說重話 早知當學徒省學費

外人看張瓈文一路順遂，其實不然。「一開始，家人確實很不能接受。」張瓈文坐在店內一隅，語氣平靜，言談中透露著創業初期的艱辛，因為她花了6年時間才達到損益兩平。

自政大畢業後，張瓈文就前往波士頓大學唸碩士，原本要按父親規劃踏入金融業，但她心中的甜點夢一直都在，赴美念研究所的最後一年，偷偷到劍橋餐飲學校學習廚藝，返台後也捨棄一般人稱羨的銀行高薪，轉而到職訓局學做中式糕餅，接著創業賣甜點。「當時父親因為生氣，一度不想跟我講話，多虧有母親在身邊支持，我才能走下去。」

「老一輩認為，他們花那麼多錢栽培小孩去國外唸書，結果卻投入傳統糕餅業，不如國中就去當學徒。」家人的質疑沒有打倒張瓈文，她反而越挫越勇，為了精進自己，還到法國巴黎藍帶廚藝學校進修，最後成功融合東西方烘焙技術與概念，在法式甜點的骨架裡，填入台灣土地的靈魂，一開始推出法式鳳梨酥就打響名號。

赴美念研究所的最後一年，張瓈文（右二）偷偷到劍橋餐飲學校學習廚藝。（圖／張瓈文提供）

土味變精品 法式骨架揉進台味

談起自家甜點，張瓈文的眼睛像在發光：「我們的夏威夷豆鳳梨酥，採用台灣當季鳳梨當內餡，餅皮上覆蓋營養的夏威夷豆及葵花子，口感相當豐富；另外還有紅心番石榴酥，採用小農契作的宜蘭紅心番石榴，先去籽打成泥狀在用慢火熬煮，每一口都能吃到水果的香甜味。」

為了做出差異化，張瓈文把台式甜點做出法式的精緻，除了法式鳳梨酥深受消費者喜愛，她還推出法式牛軋糖，加入義大利白松露、澳洲夏威夷豆，口感Q彈柔潤而不黏牙，曾獲世界食品品質評鑑大賞肯定，也是新北保時捷VIP御用甜點。

「對法國人來說，他們很講究如何把食材發揮到淋漓盡致，也重視味道體現與文化傳遞。」這樣的精神對張瓈文影響很深，開始創業後，不僅對食材、風味相當注重，也希望將台式甜點發揚光大。

十年的長跑 走出自己的路

10多年過去，如今張瓈文家人的質疑已經轉為支持。她坦言，創業的路上沒有奇蹟，只有累積，隨著品牌的名聲在大直豪宅區漸漸傳開，甚至連政商名流都成了常客，當初那個「浪費學歷」的女兒，才終於在父母眼中有了不一樣的身影。

回憶起最初的品牌命名，張瓈文語氣溫柔而篤定。她說，旋轉木馬象徵幸福、純粹與回到原點，「創業這麼多年，我常常提醒自己，不要忘記為什麼開始。」對她而言，甜點不只是商品，也是與世界對話的方式，證明名校背景不是枷鎖，而是轉化為對成本、流程與品質的極致要求。 「現在回頭看，那些不被看好的選擇，其實都是在為今天鋪路。」張瓈文笑說，14年的時間，旋轉木馬不再只是童年的想像，而是一家有溫度、有故事的甜點店，也是一條名校生放下光環、重新定義成功的逆襲之路。