台灣名店》為母親研發無麵粉蛋糕 連葉國一、曾雅妮都愛吃

在「Pâtisserie Francis旋轉木馬點心坊」的甜點櫃裡，靜靜躺著一款外表並不花俏的蛋糕，它的名字叫「朵娜（Donna）」，乍看之下像是一塊厚實「餅乾」，卻是台北大直豪宅商圈流傳度最高的甜點，甚至讓英業達集團會長葉國一、台新新光金控董座吳東亮、前高爾夫球后曾雅妮等政商名人成了常客。這款蛋糕的背後，並非大師神來一筆的靈感，而是創辦人張瓈文為了滿足母親近乎「無理取鬧」的健康要求，在烤箱前耗時數月、挑戰烘焙物理極限的愛與執拗。

其實，張瓈文的人生原本不在廚房裡。她是前衛道科技董事長張泰銘的千金，擁有政大政治系與美國波士頓大學碩士學位，學成回台後原本要在金融圈大展身手，卻選擇繫上圍裙。當時父母的一句「早知國中畢業去當學徒就好」言猶在耳，這種「不被看好」的壓力，反而讓她把烘焙當成學術研究來拼命。

「我媽媽那時候在戒澱粉，她跟我說想吃蛋糕，但要求真的很多，不要太甜、負擔要小，最關鍵的是不能有麵粉，連蛋黃都不能加。最後還補上一句：『還是要好吃喔！』」Pâtisserie Francis旋轉木馬點心坊的創辦人張瓈文坐在自家店內，回憶起研發「朵娜」的起點，語氣中帶著女兒對母親的無奈，卻也透著一股不服輸的韌性。

在烘焙的世界裡，麵粉提供支撐，蛋黃則負責油脂與香氣。抽掉這兩樣關鍵元素，就像蓋房子沒有鋼筋，但張瓈文發揮在學時寫論文的嚴謹態度，把廚房變實驗室，那背後上百次的挫敗，是一位名校生不肯低頭的傲氣。

母愛無理要求 挑戰烘焙極限

為了這款以母親英文名「Donna」命名的蛋糕，她被迫放棄傳統海綿蛋糕的蓬鬆邏輯，轉向法式傳統工藝中類似達克瓦茲（Dacquoise）的作法，改以大量的純杏仁粉與蛋白霜作為「骨幹」。

然而，少了澱粉與蛋黃的油脂緩衝，蛋白餅的質地在台灣潮濕的氣候下極其脆弱，稍有不慎就會消泡崩塌，或在烘烤後變得乾澀如紙，於是張瓈文精算每一公克原料的比例，透過蛋白霜的打發程度來控制空氣感與紮實度，她不靠感覺，而是靠著一遍又一遍的數據實驗，去尋找那個能讓蛋糕「立起來」的黃金平衡點。

「光是質地與口感的調整，我就試了近百次。」張瓈文語氣平淡，但背後是無數個報廢的蛋白餅，以及在高溫廚房裡與物理規則的搏鬥。她深知，要過母親那一關，不能只有「健康」的虛名，必須在口感層次上展現出足以說服人的實力。

這款以母親英文名「Donna」命名的蛋糕，是台北大直豪宅商圈流傳度最高的甜點。（圖／取自旋轉木馬點心坊臉書）

捨麵粉與蛋黃 熬出鹹甜層次

最後定版的「朵娜」蛋糕，展現了張瓈文邏輯縝密的一面，既然不能靠重油、重糖取勝，就玩「味覺層次」。她選用澳洲夏威夷豆進行鹽烤，增加鹹度與咬勁；內餡則是慢火熬煮的比利時榛果焦糖奶油，再配上帶有微酸感的酒漬莓果。

這種「鹹、甜、酸、香」的交織，打破了法式甜點甜膩的刻板印象，咬下一口朵娜，第一層是杏仁蛋白餅微酥且具顆粒感的邊緣，接著是焦糖的濃郁與夏威夷豆的鹹香爆發，最後由莓果的酸氣收尾，層次豐富且輕盈。這款「去蛋黃、去麵粉」的蛋糕送到母親面前，終於換來了一句點頭認可。

這份對母親的情感，很快地在政商名流間引起連鎖反應，因為這群消費者，缺的是能讓他們安心吃下肚、卻又不失身分與品味的細緻點心。張瓈文用這款為母而生的蛋糕，精準擊中了高資產客群對「健康奢華」的渴望。

頂級大老私藏 大直社交名產

「最讓我意外的，是這款蛋糕竟然能擄獲許多名人的味蕾。」張瓈文笑著說。其中最知名的愛好者莫過於英業達集團會長葉國一，由於「朵娜」負擔低、甜鹹適中，連生酮飲食者也能吃，深受葉國一喜愛，就連台新新光金控董座吳東亮、前高爾夫球后曾雅妮、高球女將錢珮芸等人也都是常客。

從當初父母口中「浪費學歷」的質疑，到現在做出連政商名流都認可的標竿產品，張瓈文證明了，名校碩士的價值不是在那張證書，而是那份能為了守護家人健康而拼命解決問題的韌性。這座旋轉木馬，轉動的不只是浪漫，而是張瓈文用職人手感磨出來的、最有溫度的商業實力。