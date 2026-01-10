即時中心／廖予瑄報導

好消息！《民視新聞》政論節目《台灣向前行》主持人張孟琦順利在本（1）月8日產下一名3,336克重的女寶寶Cleo，母女均安。今（10）日稍早，她在臉書發文表示，「聽到一出生的細小哭聲，整個產房瀰漫溫馨感動的氛圍！」並感動地說，以後將陪伴女兒一起走過人生的酸甜苦辣，「如果可以，太辣的，讓媽咪來扛；太苦的，先遣爸比嚐！」貼文曝光後，也讓不少政治人物與粉絲到留言區獻上祝福。

張孟琦今日稍早在臉書分享喜訊，感性表示，「聽到一出生的細小哭聲，整個產房瀰漫溫馨感動的氛圍！」她表示，正當產房瀰漫溫馨氛圍時，女兒的生父卻悠悠飄出一句，「以後要面對人世險惡囉」，沒想到，女兒Cleo竟立刻爆哭不止。

廣告 廣告

接著，張孟琦溫柔對Cleo說，雖然在羊水保護下，「天天開趴」的日子結束了，「但別怕！以後我們會大手牽小手，陪妳一起走過人生的酸甜苦辣」，她還說，「如果可以，太辣的，讓媽咪來扛；太苦的，先遣爸比嚐！」字裡行間充滿初為人母的感動與幸福。

快新聞／《台灣向前行》主持人張孟琦喜得千金！1/8日順利產女 留言湧祝福

張孟琦順利在1月8日產下一名3,336克的女寶寶Cleo。（圖／張孟琦提供）

貼文一出，也吸引許多粉絲及政治人物祝賀，政治工作者周軒、民進黨北市議員簡舒培也都留言表示，「恭喜孟琦！」，就連國民黨桃園市議員凌濤也跑來祝福，留言寫下，「恭喜！」，民進黨新北市議員鄭宇恩也留言表示，「孟琦辛苦了！好好休息哦！」

張孟琦長期擔任《台灣向前行》的主持人，形象專業穩健，深受觀眾喜愛。節目通常聚焦台灣政經時事、公共政策與民主議題，並透過來賓深入解析與多元觀點討論，協助觀眾釐清複雜議題。《台灣向前行》於每週一至五晚間9時55分開播，53台「民視新聞台」及152台「民視台灣台」均會播送。

此次迎來人生新角色，張孟琦也被外界期待，在兼顧家庭與工作的同時，未來持續以溫柔而堅定的力量，陪伴觀眾一起關心台灣、向前行。

原文出處：快新聞／《台灣向前行》主持人張孟琦喜得千金！1/8日順利產女 留言湧祝福

更多民視新聞報導

合歡山預警封路！入夜恐結冰 武嶺至松雪樓雙向禁止通行

館長YT收入破1千萬！他曝歷年數據揭「關鍵轉折點」

最新／吵架就喊殺人？婦人北捷口角後情緒激動 幸查無違禁品

