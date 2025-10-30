台灣向WHO提滅C肝認證 亞洲首達標

立法院厚生會肝炎政策促進委員會30日發表「2025國家肝炎政策建言書」。（鄭郁蓁攝）

台灣防治C肝已見成效，衛福部今年11月正式向世界衛生組織提出C肝消除認證申請，台灣將成為亞洲第一個達標國家。不過，醫界指出，台灣仍有約150至200萬名B型肝炎帶原者，且死亡率每10萬人達23.7，遠高於日本、新加坡，呼籲制定國家級B肝炎消除計畫。健保署署長陳亮妤宣布，將放寬健保用藥治療條件及給付，估計有2.6萬人受惠，最快明年1月上路，希望達成WHO的2030年全面消除病毒性肝炎目標。

立法院厚生會肝炎政策促進委員會30日發表「2025國家肝炎政策建言書」。執行長陳柏同指出，台灣1986年起推行新生兒全面接種B型肝炎疫苗，6歲以下兒童帶原率下降至0.8％，但仍低於WHO的1％目標，目前仍有約150至200萬名B型肝炎帶原者，且台灣B肝相關死亡率每10萬人達23.7，遠高於日本4.82、新加坡6.3等鄰近國家。

陳柏同呼籲衛福部，針對1986年之前出生的成人擴大篩檢，並將B肝治療比照C肝排除醫院個別總額管制，並提高層級，制定國家級B型肝炎消除計畫。

台北榮總肝膽腸胃科主任黃怡翔補充，若B肝防治一直排除在醫院個別總額之外，醫院為了不要超過成本，可能就不追蹤陽性病人，或是叫病人下一季再來，錯過治療機會。

陳亮妤回應，健保已經著手研議放寬B肝治療條件及給付，以B肝藥物給付規定來說，目前規畫「肝炎病人用藥條件」為：肝纖維化F2、HBV DNA大於等於2000 IU/mL、ALT高於1倍正常值；「肝癌病人用藥條件」為：確診為肝癌且可檢驗到血清HBV DNA即可長期使用。初估受惠人數約2.6萬人，新增藥費約5億元，最快明年1月就會上路。C肝部分，預計今年12月1日起，高風險族群治療次數從原本2次增加到3次。