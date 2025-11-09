台灣吳姓宗親懇親大會 歌舞助興

台灣吳姓宗親第四十八屆懇親大會暨祭祖典禮，於十一月八日下午在嘉義市隆重舉行，由嘉義市吳姓宗親會理事長吳長安主持，台灣吳姓宗親總會吳豐山會長，各縣市理事長、理監事、委員、顧問、總幹事及宗親齊聚一堂，共同緬懷祖德、弘揚宗族文由化，場面溫馨而莊嚴。嘉義市市長黃敏惠、議長陳姿妏及陳家平、王浩議員等貴賓出席。晚間席開一六八桌聯誼餐會，歌舞助興，現場十分熱絡。

黃市長致詞表示，在嘉義這座美麗的城市與全台各地的吳姓宗親齊聚一堂，感受到濃厚的宗親情誼與團結力量，我深感欣慰與感動。吳姓宗親懇親大會不僅是宗親間的聯誼盛會，更是傳承祖德、凝聚向心力的重要時刻。透過這樣的活動，我們不僅能夠強化宗族情感，也能共同思考如何在現代社會中延續家族精神，發揮更大的社會影響力。陳議長說，吳姓是台灣第七大姓氏，宗親遍布全台，人才輩出，無論在政界、商界、學界、醫界等各領域，皆有卓越表現，為台灣社會貢獻良多。在這充滿親情與溫馨的時刻，我感受到濃厚的宗族情誼與對家族傳承的重視，令人感佩，也祝福各位宗親身體健康、家庭幸福、事業興旺。

晚間的「宗親之夜」餐會聯誼，席間宗親們歡聚交流，分享各地宗族發展近況，並安排精彩表演與抽獎活動，增添歡樂氣氛。多位宗親表示，透過懇親活動，不僅加深彼此情誼，也讓年輕一代更認識家族歷史與文化。