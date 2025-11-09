台灣吳姓宗親第48屆懇親大會登場 凝聚宗族情誼共話傳承

（記者黃信峯／嘉義報導）台灣吳姓宗親第48屆懇親大會暨祭祖典禮，於(8日)下午在嘉義市輔仁中學隆重舉行，儀式依循傳統禮制進行，宗親代表依序上香、獻禮，表達對先祖的敬意與感恩，由嘉義市吳姓宗親會理事長吳長安主持，台灣吳姓宗親總會吳豐山會長，各縣市理事長、理監事、委員、顧問、總幹事及宗親齊聚一堂，共同緬懷祖德、弘揚宗族文化，場面溫馨而莊嚴。嘉義市長黃敏惠、嘉義市議會議長陳姿妏、陳家平等貴賓出席。晚間席開168桌聯誼餐會，歌舞助興，場面十分熱絡。

圖/台灣吳姓宗親第48屆懇親大會，主辦單位嘉義市吳姓宗親會理事長吳長安與總會長吳豐山、全台各縣市理事長合影。記者黃信峯翻攝

理事長吳長安表示，今天是我們吳姓宗親第48屆全台懇親大會，承蒙各位宗親、嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏等長官貴賓在百忙中蒞臨參加，給予大會增添無限光彩，在此僅代表主辦單位獻上最誠摯的歡迎與謝意。懇親大會貴在宗親的互相聯誼及三讓王(泰伯公精神)加以發揚光光大，借而提升至家庭的和諧、美滿。感謝本屆懇親大會在全台各縣市宗親的配合協助。更感謝本會全體理監事及所有宗親經費的贊助，使得大會能順利進行，希望透過懇親大會的洗禮，全體宗親家庭都能更加祥和、美滿，同時也期待本次大會圓滿成功。

圖/台灣吳姓宗親第48屆懇親大會，嘉義市長黃敏惠致詞。記者黃信峯翻攝

嘉義市長黃敏惠致詞表示，今天很開心出席「台灣吳姓宗親第48屆懇親大會」，在嘉義這座美麗的城市與全台各地的吳姓宗親齊聚一堂，感受到濃厚的宗親情誼與團結力量，我深感欣慰與感動。吳姓宗親懇親大會不僅是宗親間的聯誼盛會，更是傳承祖德、凝聚向心力的重要時刻。透過這樣的活動，我們不僅能夠強化宗族情感，也能共同思考如何在現代社會中延續家族精神，發揮更大的社會影響力。

圖/台灣吳姓宗親第48屆懇親大會，嘉義市議長陳姿妏致詞。記者黃信峯翻攝

嘉義市議長陳姿妏致詞表示，「台灣吳姓宗親第48屆懇親大會」在嘉義市舉行，感謝理事長吳長安邀請前來與來自全台各地的吳姓宗親齊聚一堂，共襄盛舉。吳姓是台灣第七大姓氏，宗親遍布全台，人才輩出，無論在政界、商界、學界、醫界等各領域，皆有卓越表現，為台灣社會貢獻良多。在這充滿親情與溫馨的時刻，我感受到濃厚的宗族情誼與對家族傳承的重視，令人感佩，也祝福各位宗親身體健康、家庭幸福、事業興旺。

圖/嘉義市吳姓宗親會總幹事游貴襴與總會長吳豐山、嘉義市吳姓宗親會理事長吳長安合影。記者黃信峯翻攝

晚間舉辦的「宗親之夜」餐會聯誼，席間宗親們歡聚交流，分享各地宗族發展近況，並安排精彩表演與抽獎活動，增添歡樂氣氛。多位宗親表示，透過懇親活動，不僅加深彼此情誼，也讓年輕一代更認識家族歷史與文化。

圖/嘉義市吳姓宗親會理事長吳長安(左)將會旗交給下屆承辦的宜蘭吳姓宗親會(右)。記者黃信峯翻攝

吳姓宗親懇親大會自創辦以來已歷48屆，持續推動宗族團結與文化傳承，未來將繼續秉持「敦親睦族、弘揚祖德」的宗旨，讓吳姓宗族精神代代相傳。(提醒您：酒後不開車， 安全有保障)

