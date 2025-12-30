台灣周邊情勢緊張！共軍「正義使命」今起實彈演習 交通部航港局祭出4大措施：初估不影響船舶進出

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

共軍東部戰區昨日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習；今（30）日上午8時至下午6時為止，還將在台灣周邊5個公布的海域、空域範圍進行實彈射擊。對此交通部航港局提醒船舶遠離軍演區域，初步評估軍演海域不至於影響商港船舶進出。

交通部航港局提醒船舶遠離軍演區域，初步評估軍演海域不至於影響商港船舶進出。（圖／資料照）

航港局指出，目前已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報，以及密切掌握各商港運作情形等四大措施；其中發布航行警告訊息部分，航港局已於29日下午透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓。

廣告 廣告

航港局強調，軍演期間，航港局將持續密切關注共軍演習動態，並與海巡署密切聯繫，即時更新訊息；且航港局海事中心在演習期間24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，以維航行安全。同時亦將會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。

航港局也呼籲，軍演周邊海域船隻注意接收該局海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共軍演區域，以確保航行安全。

更多FTNN新聞網報導

中共軍演嚴重衝擊我國空域！民航局估10萬旅客受影響「國際航班將明顯延誤」 國內線金馬航班均無法飛航

共軍突啟動「正義使命」軍演 民航局證實：明日將有長達10小時「臨時危險區」

立委揭台北車站上次大規模防災演習已是2019年 陳世凱認了：頻率確實不夠、通報機制也不夠完善

