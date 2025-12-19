台灣周邊「很多回波」！鄭明典喊不常見：兩個作用角力中

生活中心／許智超報導

今（19）日南方雲系北移，水氣增多，全台各地有局部短暫陣雨。前中央氣象局長鄭明典PO出一張雷達合成回波圖，指雷達上有很多回波，而在冬季這樣的回波不常見，但是主要回波在海面，這同時也顯示氣流存在繞台灣地形而過的趨勢。

鄭明典說明，回波明顯，這是「南支槽」接近的影響；氣流繞地形，這又表示台灣上空有逆溫層，前者有利降雨，後者不利降雨，兩個作用在角力中！

對於「南支槽」，鄭明典隨後在臉書貼出500百帕高度場圖，表示「這個南支槽有點特別」，台灣西側的南支槽的槽線，其實是一系列短波槽、脊中的一段，這現象是氣象學裡「正壓不穩定」的反應，能量由噴流的動能而來，學理上是平均緯流動能或超長波動能轉換成短波動能。

另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則發文提醒，南方水氣逐漸北上中，越晚各地下雨機率越高，明日是最容易下雨的一天，加上東北季風吹拂下，全台灣濕涼感會相當明顯。

