台灣和中國的「不對稱作戰」有何差別？退役上將蒲澤春拆解兩岸不同戰法

國軍近年積極發展不對稱作戰，甚至隻字都離不開「不對稱」這三字，然而，台灣所面對的敵人，卻已經是跟美軍能有所抗衡的中國解放軍，目前中國似乎也在朝不對稱作戰發展，這樣是否就跟台灣戰力互相抵銷？又再次變成了對稱作戰？



中共93大閱兵期間，共軍除了展示大量的重裝備之外，也出現許多無人機、反無人機等目前外界所認為的「不對稱武器裝備」，而國軍現在同樣也在發展無人載具，兩國之間不對稱戰力又是如何？台北政經學院基金會近期舉行「正義使命」與「絕對決心」– 從加勒比海到台海座談會，出席人員包括台北政經學院基金會董事長黃煌雄；台北政經學院基金會執行長、退役海軍上將蒲澤春；前國防部情次室情研中心副主任孫秉中；台北政經學院基金會和平與安全中心計畫主持人閻鐵麟，同時詳解了台灣跟中國之間的「不對稱」。



台北政經學院基金會報告指出，共軍雖無執行跨海特種作戰經驗，但隨著共軍兩棲攻擊艦艇陸續成軍服役，以及這次「正義使命」軍演期間，共軍兩棲作戰艦隊編隊出現在台灣東方海域參演，顯示共軍似已開始運用能夠起降直升機的兩棲攻擊艦演練對台軍事行動，也呈現出共軍正積極透過各類演訓，企圖強化對台執行類似美軍「絕對決心」特戰斬首任務的行動能力。

中國也在發展不對稱作戰？ 以「絕對優勢」火力進行輾壓 ​

閻鐵麟提到，從美軍不對稱作戰這種降維打擊的角度來看，是以絕對優勢兵力打到對手無力反擊，像美軍這麼強大的軍力，還要以絕對優勢的兵力執行絕對決心，而中國早就開始準備，對方每天來台灣周邊的共機、艦不是來逛花園，是有任務的。



此外，蒲澤春指出，共軍的斬首演練，在朱日和基地蓋了台灣的總統府進行模擬，這些準備早做了，只是還沒執行，這次共軍正義使命劃設演練區中，涵蓋了東南跟東北，會在這裡操演，就是防止太平洋的航空母艦過來，其中就包括日本橫須賀的航母，只要外面進不來，裡面出不去，就是關門打狗。



至於共軍的不對稱戰力，蒲澤春說明，台灣講的不對稱，最初是美國過來的，就是以小搏大，敵人很強，但我們可以用一些飛彈火力造成對方一些戰損，不是說不對稱就真的可以打勝仗，而是「我可能打不過你，但你跟我打的時候，會斷了一隻手」，如果說成打贏就太離譜了。孫秉中補充，台灣的不對稱是「以弱抵強」，是希望讓對方知道台灣有能力可以讓人受傷，但共軍的不對稱，是以「絕對優勢」的兵火力將人摧毀，兩者是完全不同概念，一個是絕對碾壓，一個是希望讓對方受傷不敢輕易動手。



