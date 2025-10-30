台灣咖啡國際競標2025年再創新高 COE經費補助陷爭議引發產業界震動

台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪希望政府助攻咖啡產業邁向國際舞台。（段歆惟 攝）

採訪・撰文＝余麗姿

過去優質的咖啡豆十分難以取得，一群烘豆師在1999年於巴西創辦首屆「卓越盃」（Cup of Excellence，簡稱 COE），為全球精品咖啡建立了最具權威性的評鑑制度。台灣於2024年首次舉辦「臺灣卓越盃 COE」，成為第 17 個、也是最新加入的成員國，拍賣重量突破1,000公斤。

從典藏競標到卓越盃 台灣咖啡五年奮鬥踏上國際精品舞台

為了讓台灣加入 COE 計畫，身兼台灣咖啡研究室計畫主持人的林哲豪，五年前積極奔走，促成2021年臺灣咖啡協會與國際卓越咖啡聯盟（ACE）合作，舉辦「2021 典藏臺灣精品咖啡國際競標」（Taiwan PCA，Private Collection Auction），這是台灣歷史上第一屆精品生豆國際競標。

2021年Taiwan PCA 的成功舉辦，促使農業部農糧署於2022年4月輔導咖啡農友及產業團體成立「臺灣咖啡產業策略聯盟」（簡稱咖啡聯盟）。同年，咖啡聯盟成員──社團法人台灣咖啡發展協會，再度舉辦「2022 典藏臺灣精品咖啡國際競標」（Taiwan PCA），持續推動台灣精品咖啡走向國際舞台。

2021年Taiwan PCA 成功舉辦，台灣精品咖啡進入國際競標市場。（圖片來源：臺灣咖啡產業策略聯盟提供）

林哲豪指出，台灣於 2021、2022 年連續兩年與國際卓越咖啡聯盟（ACE）合作舉辦典藏競標賽事，品質已獲得世界肯定，也因此取得舉辦「臺灣卓越盃 COE」的資格。依照規定，新加入 COE 的國家第一年會先舉辦示範競標，隔年再舉行正式賽事。因此，2023 年台灣舉辦的活動為「臺灣卓越盃 COE 示範賽」，為正式登場前的重要里程碑。

林哲豪指出，2021年到2025年，在這五年間，台灣的COE相關活動累積吸引了209間莊園參與，共收到237件咖啡樣品，每公斤拍賣均價5,000元，實際拍賣成交4.1公噸咖啡豆。國際知名買家如Blue Bottle總採購量達到308公斤，日本最大的精品咖啡商Wataru也採購304公斤。

2025年參與COE國際競標的咖啡樣豆。（圖片來源：臺灣咖啡產業策略聯盟提供）

台灣精品咖啡產業近年來在國際舞台上表現亮眼，特別是透過COE等國際競標賽事，成功確立在高價值市場中的定位。林哲豪表示，這不僅是單純的農產品銷售，更是一場關於價值定錨與國際認同的總體戰。

「咖啡界冉冉升起的新星」2025年9月17日下午，Blue Bottle官網首次出現台灣咖啡「樁萱巫師咖啡Zhuang Xuang Yoifo」。「2021年我們很早就看好台灣的咖啡潛力，從台灣的私人拍賣會上購得一批40磅的稀有咖啡豆。此後，該地區的生產者的工藝和知名度不斷提升，並憑藉首屆卓越盃COE，獲得了國際認可。」

林哲豪說，「在這幾年精品咖啡運動中，藍瓶咖啡扮演很重要角色，帶動全世界的精品咖啡發展，台灣咖啡能被藍瓶咖啡採購，對產業界來說，算是戰略級的事件。這也是台灣舉辦卓越盃 COE，最具體的回饋了。」

美國Blue Bottle多次標下台灣精品咖啡，2025年9月17日官網首次出現台灣咖啡。（段歆惟攝）

光榮的背後 卓越盃遭受經費不足爭議

林哲豪表示，咖啡農將樣品豆提交給卓越盃列入參賽，每一批次繳交的生豆數量，是當初談判最大困難。卓越盃曾要求台灣每一批次提供200公斤，就是一位農民200公斤，這個條件對台灣非常困難，大概只有10位農民可以參加。在努力爭取後，最後談判結果是70公斤。不過，因台灣表現亮眼，未來將會被要求提高生豆數量。

「中國市場是另一個壓力來源。」林哲豪說，對COE來說，最大的壓力是來自中國市場的壓力，因為有相當大比例的拍賣競標的消費市場是在中國，台灣作為以國家為名參加，這對中國市場的開發是一個非常大的損害，所以我方在溝通斡旋受到很大的壓力。

除了談判桌上的難題，舉辦卓越盃經費發生爭議，引發國內咖啡產業對未來國際市場的擔憂。

在臺灣咖啡產業策略聯盟的辦公室，工作人員正忙著將今年臺灣COE國際競標第五名「聯合成青葉咖啡莊園」的生豆，出貨給Blue Bottle。林哲豪說，寄送派樣也是卓越盃的工作項目之一，農業部農糧署原允諾補助COE賽事，2023年示範賽僅補助經費的四成、500萬元，2024、2025年沒有任何補助「零支持」，三年來自籌經費達4千萬元。

2025年臺灣COE國際競標，Blue Bottle標下台灣聯合成青葉咖啡莊園咖啡豆，已經包裝好準備空運去美國。（段歆惟攝）

「前農業部長陳吉仲是推動台灣精品咖啡走上國際舞台最重要的推手。」林哲豪表示，因為陳吉仲的支持，才有第一屆2021 典藏臺灣精品咖啡國際競標（PCA），2021、2022年農業部經費補助到位，台灣咖啡農優異表現也被全世界看到，但隨著農業部高層人事組織變動，經費補助之後陸續出現問題。

林哲豪表示，2023年COE賽事，他們先墊700萬元，2024年3月6日、5月15日在行政院舉辦二次跨部會溝通協調會議，其中5月15日會議結論，「有關臺灣卓越盃咖啡示範啟動計畫部分，請農業部農糧署協助推動。」臺灣咖啡產業策略聯盟以為2024年可以有經費舉行，因此啟動作業，未料又是自行先墊付；2025年也是遭遇相同處境。

農業部：輔導聯盟整合上下游 至今已補助6千萬元

林哲豪背負著壓力向外界求援，並在2025年9月2日以「台灣國產咖啡與卓越盃國際競標」為題，致信總統府首長信箱。

農業部回覆表示，為提升台灣咖啡的國內外知名度與價值，臺灣咖啡產業策略聯盟積極向「卓越咖啡聯盟（ACE）爭取導入國際咖啡競標賽事，農糧署基於輔導聯盟業務發展，自2021年聯盟尚在籌備階段，即支持450萬元經費辦理首屆PCA，並在聯盟成立後，2022、2023年持續補助410萬元及500萬元，支持聯盟舉辦賽事。」

農業部指出，「考量聯盟辦理的賽事已經協助台灣咖啡打開國際知名度，已收成效，為優先解決生產端農民規模零碎、品質參差不齊及難以承接商業訂單等核心問題，避免國產咖啡落入有行無市的窘境，農業部與臺灣咖啡產業策略聯盟協調，雙方同意由農業署於2024年、2025年，分別提供840萬元、785萬元經費支持生產端提升產製技術、導入自主品管、拓展產銷鏈結、食農教育等工作項目。」

農業部信中表示，「農業部輔導聯盟整合咖啡產業上下游資源，協助咖啡農強化與消費通路的鏈結，自2021年迄今已投入近6千萬元經費。」

對於農業部回應，林哲豪表示，在策略聯盟或與咖啡有關的公協會與農業部的討論中，農業部曾多次提及，針對「卓越盃」以及其他國際相關賽事的支援，他們都以「已經協助聯盟舉辦過產銷輔導」為由，拒絕進一步的溝通與補助。

林哲豪痛心說，「身為聯盟召集人，我實在無法接受，以及感到非常的灰心。」農業部不該以「已支持聯盟」為藉口，拒絕協助農民在「最關鍵一哩路」：在國際市場上開拓的正當性。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

