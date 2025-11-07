台灣咖啡節登場 梁佑南.胡鴻達.賈斯汀現身 與民眾互動

中部中心／蔡松霖 雲林報導

2025台灣咖啡節，7日至9日，在雲林古坑綠色隧道盛大登場，不只品嘗咖啡，今天（7日）還特別安排藝人互動專場，請來知名藝人梁佑南、胡鴻達以及賈斯汀，到場與民眾近距離互動。

舞台上藝人胡鴻達展現歌舞，2025台灣咖啡節，在雲林古坑綠色隧道盛舉辦，請來藝人與民眾近距離互動，賈斯汀也上台一展歌喉。台語歌曲唱得很有味道，來台已經16年，賈斯汀說台灣人"很懂"喝咖啡。

2025台灣咖啡節在雲林古坑綠色隧道登場 藝人胡鴻達、梁佑南以及賈斯汀到場與民眾近距離互動（圖/民視新聞)





梁佑南大讚古坑咖啡的香氣美味讓人回不去了！今年還特別與馬祖合作，更上一層樓。













2025台灣咖啡節11/7至11/9在雲林古坑綠色隧道盛大登場（圖/民視新聞)









元老級的推手加上新加入的夥伴，還有藝人現場互動炒熱氣氛增加亮點，台灣咖啡節在古坑隧道7日到9日的活動，邀民眾到場品嘗咖啡、一同悠閒。





2025台灣咖啡節11/7至11/9在雲林古坑綠色隧道盛大登場（圖/民視新聞)









