台灣品牌也出事！行動電源凌晨「充電中突爆炸」驚悚畫面曝…官方緊急召回

GUXON古尚緊急召回特定批次的「GFC10000巧方塊雙線行動電源」。圖／翻攝自GUXON古尚官網

又有行動電源爆炸！一名網友近日分享，家中使用台灣品牌「GUXON古尚」的行動電源，竟在充電時爆炸自燃，濃煙竄出驚醒全家，所幸4名孩子、妻子與寵物平安，至於他則在將火源移動至戶外時不慎腳底燙傷。消息曝光後頓時引起熱議，事後古尚也發布公告說明，由於特定批次產品因電芯原料異常，目前已啟動預防性召回。

行動電源突然自燃！火苗瞬間變大畫面曝

一名網友21日在Threads上PO文表示，當初認為台灣製作的行動電源比較安全，因此便替家中孩子們都換了台灣品牌「GUXON古尚」的行動電源。不料，孩子這天凌晨使用Type-C充電線連接行動電源與電動桌的插座充電時，行動電源竟在清晨7時37分許突然爆炸、自燃，而且火勢瞬間變大、房內充斥著鋰電池燃燒的白煙，嚇得房內孩子們陸續驚醒，趕緊逃出房外求救。

由於起火點位於家中2樓，易燃物又多，臨時找不到金屬桶的原PO情急之下將火源丟入塑膠垃圾桶、衝下1樓試圖在戶外滅火期間，塑膠垃圾桶也被火燒融，結果導致沿路火苗。所幸光腳衝出戶外的原PO最終成功滅火，家中4個孩子、妻子和家中寵物也都平安，而原PO後續則因現腳底被燙傷而需前往醫院治療。

行動電源突然自燃。圖／翻攝自Threads

原PO心有餘悸地表示，還好當時孩子們剛好都已驚醒：「如果發現再晚個2分鐘，我全家可能就陷入火海！」對此，原PO也藉此經歷呼籲大眾住處一定要準備滅火器，以及隨時裝滿水的水桶：「然後如果燒到窗簾跟床，又沒滅火器，大概基本上就只能跑了，一切平安，感謝老天！」

行動電源自燃第一時間該怎麼做？

影片曝光後頓時引起熱議，也有消防員留言分享鋰離子電池行動電源自然火爆炸時的處理方式，民眾首先可馬上拿起身邊的飲料或礦泉水在火源上澆水，暫時冷卻、壓制住火勢與熱失控反應後，再用烤肉夾或廚房的電鍋防燙夾夾起行動電源，並將其泡在水桶中。消防員研判，原PO的塑膠垃圾桶被燒穿，可能是沒放水或水量不足，因此民眾在將火源移動到戶外前，一定要在桶內先灌水七分滿、確認沒有冒泡，安全後再移動。

至於滅火器的部分，這名消防員則提醒，行動電池起火時的熱失控不應使用乾粉、CO2或海龍滅火器：「因為沒有用，無法抑制熱失控」。最後，由於原PO在文中提及孩子吸到白煙後曾咳嗽了一陣子，因此這名消防員也表示，由於行動電源燃燒時的白煙頗毒，若原PO與家人持續出現不舒服的症狀，建議可千萬醫院進行相關檢查。

古尚主動召回特定批次行動電源！

對此，GUXON古尚後續也在官網和官方社群平台發布「GFC10000巧方塊雙線行動電源主動預防性召回公告」表示，得知行動電源自燃事件後，公司已立即啟動內部調查及產品品質稽核作業，結果發現型號 GFC10000「巧方塊雙線行動電源」的特定批次，因電芯原料供應商未經核准自行更換原料，導致特定批次產品其電芯原料與原先驗證條件存在差異，在特定情況下，可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險。

為了保障消費者權益，品牌已即刻成立專案小組並啟動相關應變流程，並主動實施「預防性召回措施」，針對「型號GFC10000、批號GK25004093」的行動電源提供退換服務，呼籲持有該型號、批號產品的用戶暫停使用，並依照官方公告指引辦理後續退換事宜。



