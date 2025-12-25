台灣品牌出事…行動電源「1型號」傳爆炸起火 業者緊急召回

行動電源爆炸自燃事件頻傳。近日社群平台便有一名網友分享，家中使用的台灣知名品牌「GUXON巧方塊雙線行動電源」在凌晨充電時突然起火爆炸，火勢迅速蔓延，造成家中二樓一度陷入濃煙與高溫。該起事件曝光後，引發大量轉傳與討論，品牌方GUXON昨（24）日也緊急宣布「預防性召回」特定批號產品，呼籲消費者盡快檢查並立即停用。

民眾在社群平台「Threads」發文描述，事發當下「GUXON巧方塊雙線行動電源」先傳出爆裂聲，隨即瞬間自燃，短時間內火勢猛烈，所幸上鋪孩子及時驚醒，未釀成更嚴重傷亡，但家中瀰漫鋰電池燃燒後產生的白煙，部分家人出現咳嗽不適，原PO也因緊急撤離而腳底燙傷，整起事件讓他心有餘悸：「如果再晚發現2分鐘，全家可能都陷入火海了」。

事件曝光後，品牌方GUXON隨即在官方臉書發布聲明致歉，宣布主動啟動「預防性召回」產品。GUXON指出，自燃事件起因於電芯原料供應商未經核准即自行更換原料，導致該批次產品的電芯原料與原先驗證條件存在差異，在特定情況下，可能造成極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險。

根據公告，此次召回產品為「GFC10000巧方塊雙線行動電源」，批號為「GK25004093」。GUXON表示，已全面啟動品質稽核與內部調查，並向供應鏈進行溯源確認，基於最高安全原則，請持有該批次產品的消費者立即停止使用，可選擇退貨或換新服務。品牌也在該名網友貼文下方回應，已第一時間與當事人取得聯繫，理解使用者所承受的驚嚇與不安，承諾會全程協助後續處理。

召回產品

產品名稱：GUXON巧方塊雙線行動電源

型號：GFC10000

批號：GK25004093（印於產品本體背面）

