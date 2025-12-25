台灣品牌行動電源爆炸！業者公布內部稽核結果 緊急召回「1批號」產品

GUXON宣布召回GFC10000巧方塊雙線行動電源（批號：GK25004093）。（圖／翻攝自GUXON官網）

台灣知名品牌GUXON旗下的行動電源產品最近傳出起火爆炸事故。業者表示，針對近日發生之相關事件，已即刻啟動全面品質稽核與內部調查機制，並向供應鏈進行溯源確認。基於對消費者安全負責的最高原則，GUXON決定主動啟動「預防性召回措施」，將全面召回批號GK25004093的「巧方塊雙線行動電源」。

GUXON昨天（24日）在臉書發布公告，指古尚始終將產品安全、品質穩定與使用者信任視為品牌最重要的核心價值。針對近日發生之相關事件，公司已即刻啟動全面品質稽核與內部調查機制，並向供應鏈進行溯源確認。

業者表示，經內部品質稽核發現，型號GFC10000「巧方塊雙線行動電源」之特定批次（批號：GK25004093），因電芯原料供應商未經核准自行更換原料，致特定批次產品其電芯原料與原先驗證條件存在差異；在特定情況下，可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險。

​基於對消費者安全負責的最高原則，GUXON決定主動啟動「預防性召回措施」，針對批號GK25004093的GFC10000「巧方塊雙線行動電源」產品，提供退貨或換新服務，並請持有該批次產品之消費者即刻停止使用，以確保使用安全，「我們對於此次事件所造成的不安與不便，向所有消費者致上最誠摯的歉意。」

​業者強調，「我們深知，安全並非選項，而是責任。GUXON將持續以更嚴謹的態度，守護每一位消費者的使用安全，確保每一款產品都經得起檢視與信賴。若您已確認持有以下產品之批次，請您協助填寫指定表單完成確認程序，我們的客服團隊將於第一時間主動與您聯繫，協助後續退換事宜。」

（圖／翻攝自業者臉書）

