台灣品牌行動電源爆炸 業者緊急召回 型號曝光

行動電源爆炸事故頻傳，有民眾使用台灣品牌GUXON的行動電源，日前透過typeC線替行動電源充電，幾個小時後竟爆炸、起火燃燒。對此，GUXON緊急召回型號GFC10000「巧方塊雙線行動電源」批號GK25004093的產品，呼籲持有該批行動電源的消費者立即停用。

一名網友日前在Threads發文表示，當初以為台灣的行動電源比較安全，全家都改用GUXON的巧方塊雙線行動電源，沒想到孩子凌晨用typeC線連接行動電源與電動桌的typeC插座，一早竟傳出爆炸聲，接著瞬間起火燃燒。

廣告 廣告

原PO上傳畫面，只見書桌冒出火焰，且越燒越大，他驚呼「幸好孩子都已經醒來，如果再晚個2分鐘，全家可能就陷入火海」，並呼籲民眾最好在家中準備滅火器以備不時之需。

對此，GUXON在貼文底下留言說明，目前已啟動內部調查流程，會仔細釐清事件發生的原因，並全程陪同當事人完成後續處理。

GUXON昨（24日）在官網及臉書發出公告，針對近日發生之相關事件，已即刻啟動全面品質稽核與內部調查機制，經稽核發現型號GFC10000「巧方塊雙線行動電源」之特定批次（批號：GK25004093），因電芯原料供應商未經核准自行更換原料，致特定批次產品其電芯原料與原先驗證條件存在差異，在特定情況下，可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險。

GUXON表示，已成立專案小組並啟動相關應變流程，即起實施預防性召回措施，針對上述型號之批號產品提供退換服務。業者呼籲持有該型號、批號產品之用戶暫停使用，並依照官方公告指引辦理後續退換事宜。

更多中時新聞網報導

MLB》村上宗隆入札期限近 短約穿白襪

葉丙成洩性平被害人個資 挨罰5萬元

「華亞科擴大案」復活 劉世芳樂觀其成