台灣品牌行動電源爆炸！業者證實電芯異常 受影響批號、退換貨3方案出爐

台灣知名行動電源品牌GUXON旗下「巧方塊雙線行動電源」近日傳出，充電時爆炸起火事故，消費者家中險些陷入火海。業者緊急調查後發現，行動電源產品因電芯供應商私自更換原料，存在潛在安全風險。GUXON已於24日宣布主動實施「預防性召回措施」，呼籲持有該批次產品的消費者立即停止使用，並提供退貨或換新服務。

一名網友日前在社群平台Threads分享，他表示當初為了安全考量，才選購台灣品牌GUXON的行動電源，沒想到孩子凌晨使用Type-C線為行動電源充電，竟突然傳出巨大爆炸聲，接著書桌瞬間起火燃燒。該網友餘悸猶存地表示：「幸好孩子都已經醒來，如果再晚個 2 分鐘，全家可能就陷入火海。」事件也引發熱議，紛紛表示要在家中準備滅火器以備不時之需。

業者稱「供應商擅改原料」 啟動預防性召回

GUXON官網及臉書24日發布的公告，經過全面品質稽核與內部調查，發現型號GFC10000「巧方塊雙線行動電源」的特定批次（批號：GK25004093，生產日期：2025年4月）出現問題。調查結果顯示，電芯原料供應商未經核准自行更換原料，導致特定批次產品的電芯原料與原先驗證條件存在差異。

GUXON在公告中說明，在特定情況下，這可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在的自燃或爆炸風險。基於對消費者安全負責的最高原則，業者決定主動啟動「預防性召回措施」，針對該批號產品提供退貨或換新服務。

受影響批號、召回方式一次看

GUXON提供三種召回方案供消費者選擇：一、免費更換為新批次的GFC10000巧方塊雙線行動電源；二、原訂單金額辦理全額退款；三、官網商品抵用券新台幣1,000元。持有受影響批號的用戶，可透過填寫指定表單、聯繫GUXON官方線上客服，或聯繫原購買通路辦理後續退換事宜。

GUXON行動電源受影響批號。（圖／翻攝自GUXON官網）

安全使用指南：避免睡眠時充電

GUXON提醒，消費者正確使用行動電源的注意事項，建議務必使用符合產品規格的原廠或合格充電線與充電器，充電時應將行動電源放置於通風良好、平穩且不易燃的環境中，避免長時間無人看管。

特別值得注意的是，有消防員網友分享同僚的提醒：「不要買自帶線的行動電源，不要在全家熟睡時充電任何東西，或是延長線接一堆電器在運行然後去睡覺。」GUXON也建議，不要將行動電源擺在床鋪、沙發等較為悶熱或柔軟的材質上，以免影響散熱效果。

若發現行動電源出現異常發熱、膨脹或異味等情形，應立即斷電並停止使用，聯繫原購買通路或客服人員協助處理。長時間未使用時，建議保留約50%電量，存放於陰涼乾燥處，以確保產品與環境安全。

GUXON強調，始終將產品安全、品質穩定與使用者信任視為品牌最重要的核心價值，已成立專案小組並啟動相關應變流程，會全程陪同當事人完成後續處理。業者也承諾，將持續以更嚴謹的態度，守護每一位消費者的使用安全。