台灣品牌行動電源爆炸！GUXON緊急召回特定批號 籲消費者「即刻停用」

GUXON公告召回「GFC10000 巧方塊雙線行動電源」。翻攝自「Guxon｜iWALK台灣總代理唯一品牌」官網、臉書



台灣品牌行動電源傳出爆炸事故。有網友指出，近日購入GUXON巧方塊雙線行動電源，用它連接電動桌，竟突然自爆自燃，家裡滿是白煙、自己腳底也被燙傷，幸好人都平安。事件爆光後，GUXON緊急宣布召回特定批號產品，呼籲消費者立即停用。

再晚2分鐘可能全家陷火海

這名網友在Threads公布相關影片，表示該款行充附有自帶線，孩子另用typeC線將行動電源接電動桌的Type-C插座充電，凌晨時突然聽到巨大爆炸聲，接著燃起火苗，火勢愈燒愈大，他們趕緊將火源丟入垃圾桶後衝出滅火。

該網友大呼，家裡當時布滿鋰電池燃燒的白煙，最靠近火源的兒子咳個不停，拿來移開火源的塑膠垃圾桶整個被融破，沿路的火苗燙傷他的腳，幸好家人已醒來，目前4個孩子、太太和其他寵物都平安，如果再晚2分鐘，可能全家陷火海，感嘆「從沒想過這種事發生在自己身上，當初想說台灣的行動電源比較安全」。

泡水是唯一解決之道

貼文引起熱議，有消防員留言指出，鋰離子電池行動源起火熱失控，要馬上拿身邊的飲料或礦泉水澆水，壓制住火勢和熱失控反應後，再拿烤肉夾或廚房的電鍋防燙夾夾起來，泡在7分滿水的水桶中。他提醒，這種情況就是要泡水，「不要浪費時間拿滅火器，沒用的」。

品牌商GUXON得知也向當事人取得聯繫並道歉，昨（12/24）在臉書發出預防性召回公告，產品型號名稱為「GFC10000 巧方塊雙線行動電源」、批號是「GK25004093」，請所有持有該批次產品的消費者即刻停止使用，他們將提供退貨或換新服務。

GUXON公告召回「GFC10000 巧方塊雙線行動電源」，批號為GK25004093。翻攝自Guxon官網

業者表示，已啟動調查及全面稽核，對於事件造成的不安與不便，向所有消費者致上最誠摯的歉意，強調安全並非選項，而是責任，將持續以更嚴謹的態度，守護每一位消費者的使用安全，確保每一款產品都經得起檢視與信賴。

預防性召回申請表單：https://guxon.cc/8hcrgs

GUXON 官方線上客服：https://lin.ee/G7y3tZw

