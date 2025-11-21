台灣哪個縣市最會存錢？一、三名不是台北，亞軍竟是這裡...中南部生活成本低？「南漂存更多」被顛覆

台灣哪個縣市民眾最會存錢？根據主計總處最新調查顯示，2024年台灣家庭平均儲蓄金額達27.65萬元，再創新高。 若以各縣市來看，科技產業聚集的新竹縣市分別拿下全台第一與第三，不過讓專家意外的是，苗栗縣位居第二名，直呼：「不是最會賺，存錢功力卻很了得，客家人勤儉持家的實力表露無遺」。

不是台北 苗栗縣儲蓄力第二高

根據主計總處最新調查顯示，2024年台灣家庭平均儲蓄金額達27.65萬元，平均為27萬6,507元。

調查顯示，全台家庭可支配所得前3名分別為新竹市150.36萬元、台北市148.55萬元及新竹縣148.15萬元；家庭儲蓄金額則是新竹市40.87萬元奪冠，年增約4萬元、苗栗縣以37.36萬元躍升第二，年增約2萬元，新竹縣則以35.06萬元退居第三，年減約1.03萬元。

科技產業聚集的新竹縣市分別拿下全台第一與第三名，似乎讓人不太意外。

台灣人存錢儲蓄率台灣病

搬到中南部可以存更多錢？專家這樣看

馨傳不動產智庫執行長何世昌在「何世昌的房產知識Buffet+」臉書發文指出，坊間常有「搬到中南部可以存更多錢」的說法，但這項調查結果顯示，儲蓄能力與地區收入及生活成本並非完全成正比。

就以新竹縣市為例，科技產業聚集，家庭年儲蓄分別居全國第一及第三名，顯示科技人群的實力與理財習慣。

家庭年儲蓄率第二名為苗栗縣，何世昌語氣驚訝地說：「全國第二名竟然是苗栗縣，家庭平均年儲蓄金額為373,640元。苗栗縣家庭平均所得約110萬元，屬於北部收入較低的縣市，儲蓄卻竄上第二名。不是最會賺，存錢功力卻很了得，客家人勤儉持家的實力表露無遺！」

另外，中南部縣市僅南投縣（291,454元）、嘉義市（284,349元）儲蓄金額高於全國平均值，令人意外的還有台中（198,854元）、台南（232,986元）與高雄（265,220元）等三都，其家庭平均儲蓄金額都輸給南投及嘉義。

至於家庭平均儲蓄最低的縣市是宜蘭縣，僅存下166,996元；第二低是嘉義縣，年儲蓄169,542元；屏東縣為第三低，平均存176,621元。

對於此現象，何世昌表達看法：「能存下多少錢與住在哪裡無關，倘若不懂得量入為出，即便住在中南部也存不了錢」。



台灣儲蓄率各縣市台灣病

▲主計總處最新調查顯示，2024年台灣家庭平均儲蓄金額達27.65萬元。（翻攝「何世昌的房產知識Buffet+」臉書）

《經濟學人》指台灣病：高儲蓄率反映消費不足

事實上，近期《經濟學人》撰文表示，台灣如今是全球最富裕的經濟體之一，GDP甚至超越澳洲、德國與日本。然而，在亮眼數據背後，也隱藏著罕見的「台灣病」現象：全球最被低估的貨幣、巨額貿易順差、異常龐大的儲蓄，以及高房價問題。

《經濟學人》指出新台幣被低估55%，為全球最嚴重的貨幣低估案例，這種情況造成多項經濟扭曲，包括台灣國民總儲蓄率高達GDP的39%，遠高於已開發國家平均的22%；如此高的儲蓄率，意味著台灣民眾的消費水準明顯低於應有水準。

對此，經濟部長龔明鑫出席「國際金融與資產管理論壇」有感而發表示，從經濟成長和物價來講的話，「這樣的經濟體有病的話，這也是非常奇怪的事情，這個應該是模範生才對」。

針對台灣病，龔明鑫直言，有人會說雖然台灣經濟有實質成長，但很大原因是匯率上升所致。他苦笑地說：「滿奇怪的」，講人均GDP表現好時就說是因（新台幣）匯率上漲，講不好的時候就說是匯率太低，「對台灣來講，匯率到底是漲得多還是漲得少？」

