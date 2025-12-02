台灣唯一受邀！ 啦啦隊女神壯壯「緊身深U」現身首爾活動辣爆

作為首位赴南韓加入啦啦隊的台灣女星壯壯，近日受邀參與在首爾聖水洞的品牌開幕活動，現場眾星雲集，她也是活動上唯一受邀出席的台灣嘉賓。

壯壯是首爾聖水洞活動，唯一受邀的台灣嘉賓（圖／壯壯提供）

談到此次受邀，壯壯表示收到邀請時，既驚喜又期待，「能被邀請參加這麼盛大的活動，我真的覺得很榮幸。難得有這麼好的機會，我也決定要盛裝出席，不能丟臉！」

參與盛會，壯壯穿上大深U背心及緊身牛仔褲，簡約又不失性感，活動上，她和現場不同國家的創作者交流，收穫良多。該品牌也在活動上宣布，將於2026年一月於高雄推出快閃櫃位。

廣告 廣告

壯壯參加首爾聖水洞活動（圖／壯壯提供）

壯壯除了是啦啦隊女神，也曾參加過《全明星運動會4》被觀眾所熟知，身為樂天桃猿的應援團長，日前球隊拿下第一個總冠軍，她開心發文道「猿夢了」，也訴說這一路走來的心聲。

壯壯直言，想和那些覺得她不夠好的人說聲抱歉，謝謝督促和批評，自己會不斷努力進步，「這些年，惡意從未少過。有人叫我辭職、下台、別再蹭了，但只有我自己知道，在這 12 年的應援旅程裡，我等過無數次亞軍，也承受過無數惡言與懷疑。」也曾悲觀的認為，或許自己不在，球隊就會贏球：「我怎麼這麼衰，我真的好討厭。」甚至開始恐懼和閃躲與球迷們間的互動。

壯壯為樂天桃猿應援團團長（圖／壯壯提供）

不過後來壯壯調整心態，這次樂天桃猿拿下總冠軍，破除了自己的魔咒，也破除了心中那份不安：「只有努力是不夠的，要加上堅持與信念，才能走到最後，看見光。」謝謝一路以來支持的粉絲，同時選擇用更好的表現，回應那些不喜歡她的聲音。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導