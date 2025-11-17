台灣唯一 凱基人壽奪ASRA公司治理金獎

凱壽榮獲「2025亞洲永續報告獎」-最佳公司治理金獎。

永續浪潮席捲全球，凱基人壽永續治理與誠信經營成果卓越，再次站上國際舞台，於「2025亞洲永續報告獎」(下稱ASRA)中，贏得「最佳公司治理金獎」，為此類別唯一獲獎的台灣企業。評審團指出，凱基人壽以透明治理落實永續理念，展現行動力與前瞻視野，最終從10間入圍決選的亞洲頂尖企業中脫穎而出。

ASRA為亞洲區指標性的永續獎項，由新加坡CSR Works International主辦，表揚具永續競爭力的亞洲企業，今年邁入第十一屆，吸引了來自17個亞洲國家、數百家跨產業的頂尖企業參加角逐。ASRA評審團由非營利組織、學界及國際永續倡議團體共同組成，「最佳公司治理獎」聚焦於企業董事會組成以及責任、誠信治理、風險管理、利害關係人議合等面向的揭露深度與實踐。凱基人壽總經理郭瑜玲表示，公司治理是企業的核心競爭力，其本質是信任。唯有誠信與透明，才能推動企業穩健前行，這項榮耀代表國際對凱基人壽深耕永續發展的高度肯定。

從董事會督導之永續發展委員會，到跨部門協作的ESG執行小組，凱基人壽建立起自上而下的治理鏈結，定期檢視氣候風險、責任投資及永續績效指標，並將ESG目標納入高階主管考核，展現永續領導力，不只做出永續承諾，更制定出有效實際之行動機制。此外，透過系統化的利害關係人溝通機制，凱基人壽主動傾聽並回應客戶、員工、股東及社會各界的期待，讓治理不僅止於制度，更深植於企業文化中。

在環境與社會面向，凱基人壽持續以具體行動落實永續承諾。環境治理上，推動責任金融與低碳營運雙軌並進，是首家連續兩年取得《天下雜誌》符合1.5°C溫控目標認證的保險業者，總部大樓更領先金融業通過ISO14068-1國際碳中和查證，展現低碳轉型決心；在社會責任層面，凱基人壽深耕金融友善與普惠服務，榮獲「2025金融友善最佳服務企業獎」，以同理心結合數位創新，持續精進，以友善可近的金融服務，滿足多元族群需求。

凱基人壽是唯一獲「國家企業環保獎」的壽險業者，本次再奪ASRA公司治理金獎，顯示其永續治理實力已與國際接軌，不僅呼應金管會推動「金融大回饋」政策精神，更以實際行動為社會創造更大價值。未來，將秉持「We Share We Link」品牌精神，持續深化永續治理，串聯客戶、員工與社會，成為推動永續共好的穩定力量。