台灣唯一！ 凱基人壽獲「最佳數位客戶體驗轉型」國際肯定

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台灣唯一獲獎保險業者！凱基人壽憑藉4C數位轉型策略，榮獲「最佳數位客戶體驗轉型」國際肯定，持續打造保險服務新體驗。





創新人機協作「我願意+1」 4C數位轉型策略打造保險服務新體驗

隨著AI與數位科技發展，數位轉型成效已成為衡量金融業競爭力的重要指標。由國際媒體《The Digital Banker》主辦的「2026 Digital CX Awards」，凱基人壽憑藉「數位躍升 × 數據驅動」策略，自全球眾多參賽者中脫穎而出，榮獲「最佳數位客戶體驗轉型(Outstanding Digital CX Transformation in Insurance–Taiwan)」獎項，成為本屆台灣保險業唯一獲此獎項的企業。

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「2026 Digital CX Awards」聚焦全通路服務整合、數據應用、數位創新與AI技術，是全球金融與保險業具指標性的大獎。凱基人壽展現獲獎實力，致力於運用數據與AI技術建構「人機協作」生態系，讓科技成為連結員工與客戶、放大專業價值的助力，透過「連結(Connection)、舒適(Comfort)、便捷(Convenience)、順暢(Continuity)」4C數位轉型策略，落實於各服務接觸點，從根本優化保險服務流程，全面升級服務品質。

「連結」層面，凱基人壽建置橫跨核保、理賠、保全與業務的營運知識引擎，系統化整合內部作業規則，協助第一線同仁即時掌握判斷重點，提升回應效率與品質。凱基人壽在「舒適」服務方面則積極落實公平待客與高齡金融友善，針對長者投保痛點推出「高齡錄音輔助系統」，透過投保問項宣讀與輔助說明機制，在確保流程合規的同時，助高齡客戶享有安心便利的體驗。

在「便捷」與「順暢」度上，凱基人壽對外推出智能助理「凱基阿福」，協助客戶快速完成保單查詢與服務申請；對內則導入「IDEA智慧幕僚系統」，提供人才職務說明生成與會議紀錄自動摘要工具，提升跨單位協作效率。此外，核保過程則結合OCR技術辨識醫療文件，自動萃取病歷關鍵資訊，並導入「同意投保影像辨識模型」，有效降低人工誤判風險，加速保單核發效率，讓客戶在不同場景與服務節點間，享有不中斷的保險體驗。

保險服務的核心始終圍繞著「人」，凱基人壽的數位轉型則透過科技放大專業價值，持續以「我願意+1」的行動文化，主動擁抱變革，具體實踐「數位、創新、永續、金融」四大策略目標，並同步強化風險控管與營運穩定度，擴大AI與數據在關鍵營運與客戶互動場景的應用，提供兼具效率、安心與溫度的保險體驗。

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