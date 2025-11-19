台灣唯一可製茶原生種 林試所推廣山茶

（中央社記者汪淑芬台北19日電）不少民眾喜歡喝茶，很多人不知道台灣原始森林中的「台灣山茶」，是唯一可製成茶飲的原生植物，綜合獨特松露香、柑橘香與花香，具更好的抗氧化能力，農業部林試所正全力推廣。

林業試驗所今天舉行記者會，介紹屬於台灣原生物種、也是唯一可以製成茶飲的台灣山茶。

林試所說，民國110年農業部林業及自然資源保育署公告台灣山茶為林下經濟的品項，也是目前推廣最成功的品項；在高雄六龜、桃源區，台灣山茶是原住民與當地林農最重要的經濟作物之一。

廣告 廣告

為尋找原生台灣山茶的分布，林試所與農業部茶及飲料作物改良場合作，於113至114年在中南部山林採集26處山頭的野生山茶族群，其中不乏多處有百年以上的山茶老樹。

林試所說，經過2年調查，台灣野生山茶分布於南投、嘉義、高雄、屏東及台東中低海拔的森林，生長在偏酸性（Ph4.0至5.0間）富含有機質的土壤中。

為推廣台灣山茶，林試所與茶改場挑選出208棵優良母樹，展開一系列種原保存的工作，也利用現代科學基因分子技術，分析台灣山茶的遺傳變異，希望為後續山茶保種與飲料作物育種奠定基礎。

林試所為推廣具特色的台灣山茶，也和茶改場進行野生山茶製茶與風味評鑑，透過專家鑑定，發現台灣山茶具有獨特的松露香、柑橘香與花香，並有更好抗氧化能力。

林試所說，台灣野生山茶風味獨特，比烏龍茶、阿薩姆茶更具台灣風味特色。林試所將建立台灣野生山茶種原保存試驗園區，提供優良的品種供林農或有意願栽培者種植。（編輯：吳素柔）1141119