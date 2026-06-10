台灣唯一獲獎 長榮航獲餐飲雙料金牌

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（中央社記者余曉涵台北10日電）長榮航空今天表示，在2026年Cellars in the Sky機上服務用酒評選中獲得「最佳商務艙氣泡酒」及「創新飲品」雙料金牌，為台灣唯一獲獎的航空公司。

權威旅遊雜誌Business Traveller於6月8日在英國倫敦舉辦的2026年Cellars in the Sky機上服務用酒評選頒獎典禮，Cellars in the Sky為Business Traveller自1985年舉辦至今，每年由國際知名葡萄酒專家組成評審團進行盲飲評比，為航空業最具權威的機上服務用酒評選之一。

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長榮航空今天發布新聞稿表示，這次獲得「最佳商務艙氣泡酒」及「創新飲品」雙料金牌，為台灣唯一獲獎的航空公司。

長榮航空表示，曾經分別於2015及2016年連續2年榮獲「最佳商務艙酒窖」金牌外，商務艙香檳亦曾連續10年獲得「最佳商務艙氣泡酒」；2026年新增的「創新飲品」全新類別，長榮航空也獲得金牌肯定。

長榮航空表示，這次選用的羅蘭百悅香檳（Laurent-Perrier）頂級酒款「Grand Siècle」獲「最佳商務艙氣泡酒」金牌；獲「創新飲品」金牌的則是Oddbird Blanc de Blancs無酒精氣泡酒。（編輯：張銘坤）1150610

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