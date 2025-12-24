台灣唯一直飛長灘島班機沒了 菲律賓皇家航空宣布1月停飛

【緯來新聞網】菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）近日傳出將自2026年1月4日起全面停止商業客運航班營運，等同結束台灣往返菲律賓的所有定期航線。此舉意味著，台灣旅客將暫時失去目前唯一可直飛長灘島卡提克蘭機場的航空選項，相關消息曝光後，隨即在旅遊市場引發震盪。

菲律賓皇家航空宣布1月停飛往返台灣的商業客機航班。（圖／菲律賓皇家航空官網）

旅遊業者初步評估，明年1月至4月期間，約有3000至4000名旅客行程可能受到影響，無論是參團或自由行旅客，皆面臨交通安排變動的困擾。包括品冠、東南、雄獅、可樂及全聯等5家旅行社，原本每月合計包下14個航班，僅明年1、2月就有約1800名團客必須緊急調整行程，若行程最終取消，退費金額恐達數百萬元。



針對旅客權益，菲律賓皇家航空已向已訂位旅客與合作旅行社發出通知，第一時間啟動應變措施，提出轉機替代方案與後續配套，希望將衝擊降到最低。



臉書旅遊粉專布萊N機票達人也指出，菲律賓皇家航空目前是唯一經營台北直飛長灘島卡提克蘭機場的航空公司，停飛確實令人惋惜。他感嘆，不論是長灘島，或過去曾有的台北直飛薄荷島航線，長期以來都難以維持穩定營運，令人不勝唏噓。



此外，根據《中時新聞網》報導，品保協會秘書長吳美惠表示，多數前往長灘島的旅客原本就是透過旅行社包機，業者已協助改搭菲律賓航空等航班，經馬尼拉轉機前往目的地；若旅客不願意轉機，也可與旅行社協商退費。不過，自由行旅客的處境相對棘手，航空公司取消航班雖可退票，但當地不少飯店不接受取消訂房，若仍想成行，只能自行另購轉機機票，時間與金錢成本增加，個別旅客損失可能超過萬元。



對於降低類似風險，吳美惠建議，若目的地有多元航線選擇，旅客可優先考慮國籍或大型航空公司，相對保障較高；若僅剩單一航空公司可選，則應事先評估轉機彈性與行程調整空間，以減少突發狀況帶來的影響。

