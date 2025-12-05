台灣商業服務業景氣循環分析預測／許添財、陳世憲

許添財、陳世憲

2025年10月商研院（CDRI）商業服務業景氣循環指標系統呈現，同行指標綜合指數（CCCIS）於去（2024）年4月碰頂，到今（2025）年10月，經標準化的景氣循環綜合指數已降到-0.4379個標準差，並預測到明（2026）年4月可能持續下降到-0.7782個標準差。細查各子指標的走勢，不均衡復甦除了更形分歧，下行的子指標陸續增加，也讓向衰的擴散指數（Diffusion Index）持續加大，目前5個子指標當中，能夠維持上升的只剩「批發及零售」一枝獨秀。

再者，具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」(LCCIS)，根據政府最新發布的第三季經濟成長數據分析，也出現今年2月為高峰的新向下轉折點。雖綜合指數於今年10月仍為+0.2272個標準差，指數下降幅度也不大，卻是個值得注意的新警訊。

領先指標與同行指標兩綜合指數同步下行，顯示引導商業服務業整體景氣逐步向衰的風險正在提高，殊值密切關注。

本期商業服務業景氣循環變動分析的特徵重點與政策蘊含如下：

一、景氣循環動向特徵：

1.整體經濟呈現「外熱更熱，內溫轉涼」，「結構性部門衰退」隱憂儼然成型。

a.今年前三季的經濟成長率，分別由Q1的5.54%，提高為Q2的7.71%

再提高為Q3的8.21%。同期間，其中「淨輸出」的經濟成長貢獻度分別由4.07個百分點，提高為5.86個百分點，再提高為Q3的7.57個百分點。然而，代表內需主要項目的「民間消費」與「民間投資」等支出的成長貢獻度則相形見絀。

b. 同期間，傾向內銷導向的服務業產值成長貢獻度，在Q1為1.47個百分點，Q2為1.68個百分點，Q3為2.15個百分點;相對於工業的各季成長貢獻度，Q1:3.67個百分點，Q2:6.38個百分點與Q3:5.24個百分點，亦相去甚遠。將此經濟成長表現落差擴大的事實，對照於一直持高不下的服務業就業人口比率，明顯看出服務業生產力相對於工業(尤其AI半導體等高階電子科技業)的遲滯不前，再證之商業服務業景氣循環指標的系統性下行，更不難理解結構性部門衰退的隱憂。

2. 不均衡復甦更形分歧，溫冷不一，唯下行指標個數增加，已顯現商業服務業逐步走向衰退的風險正加速提高之中。

a. 同行指標5個子指標中，下行的指標已增為4個，只剩「批發及零售實質GDP」一枝獨秀，持續上行，經標準化的景氣循環變動指數甚為+2.3433，但5個子指標全部的綜合指數和卻為-0.4379，顯示部門業態別的不均衡復甦分歧嚴重，下行指標也加速擴散，而有形成系統性衰退的高度風險。

b. 領先指標7個子指標已有4個下行，只剩3個上行。這是此波段復甦循環裡，首見下行擴散指數超越上行擴散指數。雖目前綜合指數仍然在長期趨勢值（0）之上，但同時，領先景氣指標綜合指數已經出現向下轉折點，開始止升轉降。

3.參雜著內部結構性改變與外部衝擊因素的景氣變動正加劇中

a.商業服務業景氣循環走勢於去（2024）年5月開始背離領先指標，止升轉降;領先指標也繼而在今年2月碰頂下行。

同行指標中的住宿餐飲業景氣，首先因缺工潮導致的人力不足與成本上漲而下行，接續下行的是服務業受僱員工人數。再者是起因於央行為抑制房價飆漲與過度集中於房地產的信用風險而陸續實施的7波「選擇性」信用管制，引發購屋者預期心理改變，導致了不動產及住宅服務業下行。如今，連住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費也開始下行。雖仍有批發及零售一枝獨秀，但這過程可看出供給限制與政策衝擊導致的景氣維溫困難的向衰走勢。

疫情衝擊與消費者行為改變，產生低接觸經濟與零工經濟，配合數位與行動科技的發達，也使就業型態改變，明顯出現了結構性因素勞動力短缺形成的勞動市場結構轉變。同期間，物價上漲也削弱了一般有效需求。成本上漲與需求減弱，嚴重打擊了內需市場。央行信用管制抑制了房地產的熱絡，則屬政策性外部因素，但一樣引伸抑制了總體有效需求。景氣循環同行指標因此下行，也因此背離了領先指標。

b.在領先指標系列裡，代表就業市場的「商業服務業僱員淨進入率」於今年7月轉而下行;倒置後「失業給付初次認定受理」指標，雖未下行，但步調已近乎停滯;金融市場重要指標，「商業服務業股價指數」與「金融及保險業實質GDP」雙雙於今年9月碰頂轉降;「運輸及倉儲」早在前（2023）年10月就碰頂轉降。目前仍見活絡的只有「民間實質固定資本形成」與「服務貿易收支淨額」兩指標。

c.關稅戰與淨輸出增長隱含部門別與時間差矛盾。

川普對世界發動全面卻差別待遇的關稅戰與貿易談判，對我國出口貿易產生直接與間接衝擊，加上「仍然繼續談判」，以及美國以外相關國家的貿易政策改變，對我國不同產業部門更將產生大小不一與時間落差的極大不確定性風險。例如:高科技與電子業（非半導體）受到高關稅衝擊最直接;半導體業（AI、高階晶片）暫時影響較小;傳統產業（工具機、成衣、製鞋）面臨高關稅衝擊最大。這無疑地加大了一般景氣的外熱內冷變動。

二、當前景氣循環變動趨勢的政策蘊含：

1. 面對結構性與外部因素衝擊而形成的不均衡復甦與不確定性風險，顯然無法靜待整體經濟系統自身的調適，也不能以傳統簡單的總體財政擴張與貨幣寬鬆政策加以因應，亟待努力的是就結構特性與其差異，進行的適行業、適時、適地的供給面改革。這當然是需政府與企業充分快速合作解決的重大數位經濟生產力革命與全球經貿與投資市場的重新定位與部署。

2.正面對機會與困境同時並存的嚴峻挑戰，我們確實可以感受到政府部門與民間企業都空前賣力地動了起來。但在我國先天上的結構失衡限制，如今又遭逢時代資源觀念改變、世界供應鏈重組、國際市場關係與地緣政治丕變，長期扮演我國經濟韌性中流砥柱的中小企業，其本身能夠作為的能力與空間極其有限。原則上，高科技密集、高知識密集、高資本密集的「智慧化跨域整合共享平臺」模式是必需的;基於友岸發包、近岸發包觀念的「升級轉型版」傳統產業生態園區出海落地，也是時勢所趨。這兩者應是中小企業欲進行數位轉型以提高生產力，又可同時克服時代資源價值觀念、世界供應鏈重組、國際貿易政策丕變，但自己條件限制與創造群聚更加困難等挑戰的不二良方。

綜合分析與預測

財團法人商業發展研究院(Commerce Development Research Institute)，簡稱(商研院，CDRI）商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（Coincidental Cyclical Composite Index for Service Industry，CCCIS）最新統計，於10月來到-0.4379個標準差，預測到明（2026）年4月會持續降到-0.7782個標準差。

本次統計呈現的10月CCCIS綜合指數沒有上一次預測的-0.5262個標準差之嚴重，經細查，並非整體景氣循環變動趨勢的好轉，而是在部門別不均衡復甦更分歧的加總結果。尤其就景氣循環變動的「擴散指數」觀之，5個子指標當中，只剩「批發及零售實質GDP」一枝獨秀，持續上升，其餘皆連袂下降。顯示，商業服務業景氣循環變動正遭逢前所未有的「產業結構失衡性」景氣衰退，可能對傳統習慣採取的總體需求抗衰對策方法，直接產生既複雜又嚴峻的挑戰，需就產業別衰退差異特性，採「量身定做」的政策（Tailor policy）。(參見下圖一景氣循環同行綜合指數趨勢與預測，與附表台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數)

行政院主計總處發布，今(2025)年前三季的經濟年成長率分別為:第一季5.54%，第二季7.71%與第三季8.21%。

就支出部門別來看各季的成長率與其貢獻度，卻發現隨著整體經濟成長率逐季提高，但民間消費卻相對地式微，取而代之的是民間投資，尤其淨輸出。

其各季的成長貢獻度分別為:民間消費:Q1:0.67個百分點、Q2:0.07個百分點、Q3:0.56個百分點;民間投資:Q1:4.52個百分點、Q2:2.74個百分點、Q3:1.96個百分點;淨輸出更是強旺，成長率與成長貢獻度都持續提高，尤其第二季與第三季更是暴量成長。它在這兩季的成長率各高達51.33%與53.55%，成長貢獻度也高達5.86個百分點與7.57個百分點。（參見下表一）

再從產業別觀察，在今年前三季工業與服務業各季的成長率與成長貢獻度，工業一直保持顯著的相對優勢，也明顯看出服務生產力的相對式微。

工業對經濟成長的貢獻度分別為:Q1:3.67個百分點、Q2:6.38個百分點、Q3:5.24個百分點;服務業則是:Q1:1.47個百分點、Q2:1.68個百分點、Q3:2.15個百分點。（參見下表二）

政府發布的實質GDP數據，顯示的成長率與成長貢獻度比較，所指出的內需與外銷、工業與服務業相對的結構變化，印證了本景氣循環指標系統目前所呈現的，在整體經濟高速成長中，商業服務業反而逆風減速下行的「結構性衰退」矛盾。

（圖、表商研院提供）