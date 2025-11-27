台灣商業火箭完成澳洲發射 創飛行高度新紀錄
中部中心／邱俊超 苗栗報導
台灣晉陞公司，在澳洲的子公司，今日（27日）上午，成功在南澳洲完成商業火箭發射任務，飛行時間大約4分半鐘，成功接近目標高度80公里，創下澳洲商業火箭，飛行高度的新紀錄，也讓國際，見證台灣太空科技實力！
火箭升空，在天空中畫上一道長長的火箭雲，換個角度看，畫面更是震撼
震撼畫面曝光！ 台灣商業火箭澳洲＂發射成功＂（圖／翻攝畫面）
台灣唯一一家火箭開發製造商，在澳洲的子公司，完成了在南澳洲的發射，此次升空的A01火箭，約12.2公尺高，27日上午，台灣時間7點多，從澳洲發射，歷經4分半的飛行，成功接近80公里的目標高度，創下澳洲商業火箭，飛行高度史上的新紀錄。
其實2020年初，公司就有在台東發射，但最後沒有成功升空，後來提出發射申請，都未獲得許可，便轉往國際尋找發射機會，今年7月在日本發射，時隔5個月，又在澳洲成功發射，
展現台灣太空實力！ 商業火箭＂創紀錄＂澳洲完成發射（圖／翻攝畫面）
澳洲試射成功，展現台灣太空實力，也成為了繼續前進的動力。
