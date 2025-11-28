台灣問題國際化 學者示警兩面刃效應

從日本首相高市早苗一席「台灣有事論」爭議，到川習通話中，習近平談到「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，引發了外界針對「台灣問題國際化」的熱議。學者就提醒，台灣問題國際化對台灣而言，應該像是把兩面刃，雖然可以讓台灣議題在國際上有更多能見度，但同時也可能會讓台灣被緊綁在美中對抗的火藥桶上，甚至還得面對中共更強烈的戰狼式的打壓，因此不得不慎。

從高市的台灣有事到川習通話 台灣問題走向國際化

日本首相高市早苗11月初在國會提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國強力反彈，祭出各種抵制，而中國國家主席習近平近日與美國總統川普通話時，主動提及「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」的說法，也引發關注，之後川普又致電高市，則被外界認為是中日「台灣有事」風波的延伸。這一連串的事件，將台灣問題國際化的議題再次推上了檯面。

台灣民主經貿發展 已讓台灣成國際共同議題

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛就認為，其實台灣問題在國際社會的眼中，早就已經不是一個單純的兩岸的主權或者是政治問題，也不是中國自己所想像的內政問題，尤其在烏俄戰爭爆發後，隨著台灣民主價值的傳揚，和半導體經濟戰略的重要性，以及做為第一島鏈海上生命線整個防衛的重心之一，台灣問題早就已是國際社會共同的問題。

他說：『台灣問題其實在這幾年的轉變當中，已經變成國際社會所公認的國際問題，事實上更精準的講台海問題，整個台灣加上週邊海域的整個狀況，已經是國際社會所公認的國際問題，而不是北京一直想要強調，或者是想要防堵的這樣一個內政的狀況，所以我覺得從中國的角度，從國際的角度，台灣問題或者台海問題國際化，已經成為國際所共同關注的議題，這個已經無庸置疑的一個狀況了。』

台灣回歸中國說 中國企圖打造國際法新論述

至於一向把台灣視為「內政問題」的中國，這次則因為習近平在和川普的通話中，主動提到了「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」的說法，讓外界質疑中國是否在對台戰略立場上出現了轉變？

對此，王智盛分析，中國過去可能真的以為台灣是內政問題，所以並不重視在國際法上的博弈，可是這幾年，不管在聯合國2758號決議，或者是在台灣地位的討論上面，中國明顯在國際法上的論述居於劣勢，這才發現不對，所以急急忙忙開始想要在國際法上面建構屬於一套自己的論述，來強調台灣是中國一部分，只是結果很失敗。

他說：『目前我個人認為，還是失敗的，因為剛剛所提到的幾個面向看起來，都不足以有力去支撐台灣是中華人民共和國的一部分，相反的，第一個中華民國台灣仍然存在，而且擁有對於台灣的實質的主權的一個地位，第二個相關的國際法，不管是2758，不管是二戰之後相關文件，都沒有任何文件可以證明台灣是歸還給中華人民共和國這樣的說法，所以我相信這場國際法的大戰還會持續一段時間。』

台灣問題國際化是利？是弊？

然而，將台灣問題國際化對台灣未來發展究竟是利是弊？王智盛則較為樂觀，認為這種做法會讓台灣獲得更多國際的關注跟支持，不管從哪個角度來看，這對台灣的主權維護和破除北京一中原則的圍剿都是正面的。

學者示警雙面刃效應 台灣恐被綁在中美對抗火藥桶上

不過，南華大學亞太研究所教授孫國祥則比較保留。他提醒，把台灣問題國際化絕對是把兩面刃，雖然可以提高台灣在國際間的能見度，但卻有可能將台灣緊綁在美中對抗的火藥桶上，甚至還可能招致中國更強烈的打壓，這絕對是政府必須注意的。

他說：『一方面我們可能可以打破外交孤立，增加我們的國防力量，或者是讓國際宣示台海安全的重要問題，但是同時當然我們一定會被緊密的綁在美中對抗的火藥桶上面，就像是這次川普跟習近平就說，如果未來台灣問題持續國際化，也許就像我們這次看到的，也就是中國跟美國什麼都不講了，就先講台灣問題，然後再來講什麼其他的關稅問題，換言之，假設他們之前在釜山就是說臺灣問題已經不在他們的討論當中是一種現象，然後現在就是川普跟習近平電話當中，中國似乎其他都不在乎了，只關注的是臺灣問題或者臺灣問題的篇幅，是遠遠超過川普對什麼大豆的時候，那當然對我們是一種壓力。』

中共對台灣問題國際化也有焦慮

不過，相對於此，王智盛也注意到，中共在軍事上想方設法，要將台灣海峽內海化，以進一步凸顯台灣問題不是國際問題，但這樣的壓力其實都源自於中共對於台灣問題國際化的極度焦慮，而他預期這也將使得台灣跟中國未來在國際場域當中會有更多的競逐，無論是法律戰或輿論戰，我們都要做好更多的準備。