台灣問題在賴清德一念之間？媒體人揭柯文哲盤算：死了這條心

政治中心／劉宇鈞報導

前民眾黨主席柯文哲今（2）日對朝野僵局發表看法，稱台灣現在所有問題只在總統賴清德的一念之間。媒體人陳嘉宏說，柯是藉此暗示賴，「解決他的官司，就解決民進黨在國會無法過半的問題」，而他曾聽過與賴親近的友人說過，賴當總統有兩件事不碰，一是司法，二是央行，籲柯面對司法，死了這條心。

柯文哲今日到立法院拜會立委，民眾黨團也召開「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會。有媒體詢問柯文哲如何看待目前朝野僵局？柯回應，冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，但其實是一念之間，惟仁者要能以大事小，惟智者能以小事大，大的對小的要有仁心，不然容易欺負別人，小的要夠聰明，不然「草螟弄雞公」，現在台灣所有問題只在賴清德一念之間。

陳嘉宏在臉書發文表示，什麼叫「賴清德的一念之間」？明眼人大概都看得出來就是柯文哲的官司，柯一直很氣賴清德任總統後都不來談，所以柯極可能藉此明示暗示賴，「解決他的官司，就解決民進黨在國會無法過半的問題」，也就「解決台灣的問題」。

陳嘉宏強調，他曾經聽過與賴清德相當親近的友人說過，賴為人執拗，賴當總統有兩件事不會碰，一是司法，二是央行。以他對賴清德的了解，是絕對相信這話的。「柯文哲還是好好面對司法，死了這條心吧！」

