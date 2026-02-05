台灣問題 川普採微妙平衡

美陸領導人4日通話，大陸國家主席習近平強調，「中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去」，並警告「美方務必慎重處理對台軍售問題」。美國學者普遍認為，習是在為美國總統川普4月的北京行鋪墊，有分析家則指出，大陸似乎是在提醒華府「紅線在哪」。

習就台灣議題 強硬表態

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國業務主管米德偉（David Meale）向美媒CNBC表示，北京似乎是在提醒華府「紅線在哪」，同時試圖避免採取任何可能危及川普訪陸計畫的動作。米德偉曾擔任美國國務院副助卿。

去年12月，川普政府批准8項對台軍售案，包括M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、標槍飛彈等，總額逾111億美元。這是川普2.0第2度對台軍售，更是美國史上最大規模對台軍售案。

據《紐約時報》5日報導，華府智庫「布魯金斯學會」桑頓中國研究中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，習近平的表態有著明顯針對性，「而且很強硬」。他認為，顯然習「希望在此明確立場，向國內和川普總統表明，在台灣議題上，他始終在著手處理」。

何瑞恩說，習近平「是在做鋪墊，告訴川普總統『等你4月來訪時，要準備好就台灣議題進行一次嚴肅的、正式的面對面討論，因為這對我來說非常重要』」。

避免川普訪陸 橫生變數

另外，華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）受訪時指出，北京可能會施壓川普，要求在台灣議題上讓步，但她不認為大陸會同意「給予」回報，因為陸方堅持台灣是「中國的台灣」，台灣議題不可談判，若明確達成交易，可能暗示未來有討價還價的空間。

川普與習近平通話後，在「真實社群」平台發文時，多半強調美陸之間的商業關係，例如提到「中國考慮購買更多農產品，包括將本季大豆採購量提高到2000萬噸（他們已承諾下季採購2500萬噸！）。

對此，艾維克顧問公司（Evercore ISI）首席中國宏觀分析師尼歐．王（Neo Wang）指出：「川普的思維方式係以交易為導向，而不是受到意識形態所驅動，這應該有利於北京。」

川普交易性格 有利北京

《紐約時報》報導指出，習近平在與川普的通話中作出上述表態之前，川普本人曾威脅要入侵並接管其他主權國家，這引發了一些專家擔憂，認為川普可能不會阻止他的盟友或對手，進行類似的擴張企圖。

同時，川普已經明確表示，他願在台灣問題上採取一種微妙的平衡姿態，以免激怒北京。去年，川普政府曾阻撓賴清德總統過境紐約，以避免得罪陸方，因而影響美陸達成貿易協議，還有促成川習峰會。

川普上個月接受《紐時》專訪，被問到台灣也可能被視為對大陸的威脅時，川普表示「他（習近平）認為台灣是中國的一部分，至於他打算怎麼做，那是他自己的事，」但是「我已經向他表達過，如果他那樣做，我會非常不高興。」

政大外籍學者南樂（Lev Nachman）指出，儘管我們不知道川普在會晤習近平後，會就台灣問題發表怎樣的言論，但至少川習之間明確有溝通管道。川習能就台灣問題坦誠交流，總比完全沒有要好得多。南樂又說，川普也明白台灣對美國經濟的重要性，「我不認為他此刻會主動改變美國在台灣問題的立場。然而，考慮川普的言辭風格，他出現口誤的可能性仍然令人擔憂。」