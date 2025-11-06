台灣問題 川習會的兩個訊號

這次中美元首釜山會後，官方稿完全不談台灣問題，留下的空白引發關心兩岸問題的專家高度關注。川普11月2日在哥倫比亞廣播公司新聞節目「60分鐘」表示，他們完全沒有談台灣問題，並且使用「習知道後果」這充滿不確定的說法回應外界疑問。這顯然與過去大多數中美領袖峰會不同，過去這種會談，至少要在各自的事後新聞稿中提到台灣，這是為了要釋放政治訊號，避免「被誤認有共識」與「被誤讀立場改變」。表面看是語言策略，其實背後是外交風險管理。

這種文字工程同時傳遞兩個目的： 一、避免被誤認已有共識。台灣議題高度敏感，只要找不到雙方都能承受的共同句型，分歧就被移出共同文本，改以單邊聲明告知外界：本回合無可共同記述的交集，請勿過度解讀。

二、避免被誤讀為立場改變。 在盟友、金融市場與國內政治的壓力下，雙方定錨各自立場：美方重申「一中政策未變／台海和平穩定／不片面改變現狀」；中方強調「台灣是第一條紅線／反對外部干涉與台獨」。中美各說各話，但各對各的受眾。

每次中美元首見面後，專家們就是先把本次用語與過往的基準措辭做比較，若幾乎照抄既有句型，那重點就在避免被誤讀為改變，屬於「定錨不變」。若加入新元素、增列條件、強度升級、段落上移、篇幅放大、詞彙更強，那就是重點在標示無共識、對外畫線，屬「畫線示警」。 共同的沉默是不把分歧寫死；單邊讀稿的鮮明則同時完成「無共識」與「立場未變」兩種訊號。

專業判讀的第一步，就是做「基準措辭比對」，再談風向。那完全不在官方稿件談台灣，連單方新聞稿都沒有，就變成一件很奇怪的事情了，因為大家沒有收到正式官方認證的訊號告知大家「無共識」與「立場未變」。

對中國來說完全不談台灣，有一個非常有合理的邏輯，就是：台灣問題是中國內政問題，沒有必要讓外國插手。所以中國跟美國元首見面時如果願意談台灣問題，那是對美國釋放善意，如果不談台灣問題，那也是中國內政邏輯理所當然的事。

但是對美國來說完全不談台灣，就非常奇怪了，因為美國並沒有對外國內政具備不證自明的先天立場。過往會面美國多次發表單邊會後新聞稿就是這個原因：對於外國事務若無表達意見，可能會成為不干預的訊號。

川普的幕僚一定討論過這個問題，川普過去是會發這類官方新聞稿的，所以更加顯示這是一個重大政治訊號。現在台灣輿論界對此還充滿各種出於自身立場一廂情願的解讀，讓我不禁擔心，無視外交專業，依賴媒體輿論操作的執政黨，是不是會無視國際現實，繼續延誤處理兩岸關係的時機呢？（作者為文史工作者）