台灣啟動「EMI免試托福計畫」 非英語母語國家全球首例
〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今(17)日宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，大學生在台灣修習一定比例全英語授課(EMI)課程後，申請至合作的美國大學就學，僅需提供EMI成績，不需再提供托福成績，使台灣成為全球第一個非英語母語國家、獲美國頂尖大學正式採認EMI修課成果的國家，雙語標竿大學包括中山大學、台灣大學、台灣師範大學及成功大學是首批適用大學。
教育部今舉辦記者會，教育部長鄭英耀表示，台灣身為非英語系國家，能以國家層級與多所美國頂尖大學合作推動免試托福，此突破打破美國大學過往僅對英語系國家或新加坡提供豁免的慣例，象徵我國雙語教育品質已獲國際高度信任，更是台灣雙語教育的重要里程碑，對提升台灣高教能見度與國際連結具重大意義。
教育部與學術交流基金會(Fulbright Taiwan)合作，中山大學、成功大學、台灣大學與台灣師範大學與美國雪城大學(SU)、哥倫比亞大學(Columbia)、馬里蘭大學(UMD)、紐約大學與馬尼拉大學等校合作，顯示我國在EMI課程設計、教師增能、品保制度與學生的表現，已獲國際大學肯定。
鄭英耀表示，教育部從110學年度起推動「大專校院雙語化學習計畫」，透過EMI課程的討論、報告與師生互動，學生逐步累積國際移動能力，學校也打造更國際化教學環境，吸引更多優秀的國際教師與學生進入台灣，今天的啟動是邁向全國正式免試托福的第一步，教育部將持續透過雙語計畫，系統性協助學生語言能力發展、強化EMI課程品質、深化國際合作，並擴大跨國學習機會，讓台灣學生能更順利走向世界，也讓世界更願意走進台灣。
中山、成大、台大及台師大在記者會中分享雙語計畫推動成果，中山大學副校長郭志文表示，鄭英耀擔任中山校長時，推動大學部都要開設EMI課程，實施5年多來，已開出3成、逾1340門課程；中山大學應數系四年級學生傅冠文分享他用英文接待外賓、用英文教數學家教，額外獲取可觀收入，對未來職涯發展更具自信。台師大副校長印永翔表示，大學部各學系皆提供至少18學分EMI課程，學生吳信緯說，EMI課程讓他從台灣飛向世界，下學期將赴德國交換。
