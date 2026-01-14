台灣啦啦隊再掀創舉！小龍女林襄、李多慧確定站上NBA

李多慧和林襄將代表台灣啦啦隊，受邀出席美國職籃NBA「台灣之夜」。（圖／IG@le_dahye、@95_mizuki）

台灣啦啦隊文化聞名國際，成為運動項目中不可或缺的重要部分，近年來也多次受邀前往美國職業棒球大聯盟MLB演出。今（14日）再度傳出好消息，美國職籃NBA華盛頓巫師隊與在地台商合作，確定邀請味全龍啦啦隊林襄、李多慧出席「台灣之夜」，也是台灣啦啦隊首度在NBA賽事亮相。

由台商創辦的Millennial Global Youth（華府千禧世代青少年基金會，簡稱MGY）日前宣布與NBA華盛頓巫師隊合作，將在2月20日舉辦活動主題日「台灣之夜」，屆時將邀請味全龍啦啦隊小龍女林襄、李多慧共襄盛舉。

此外，在MGY的官方臉書也已經發文證實好消息，開心和大家分享，「台灣之夜，就是要一起嗨！MGY 開心分享——味全龍小龍女李多慧（Da‑Hye Lee）與林襄（Mizuki Lin） 將以球迷身分到場觀賽，和大家一起感受 Wizards 台灣之夜的熱鬧氣氛，為巫師隊加油、為台灣喝采！」

至於會不會有表演以及其他活動，還有待官方公告。不過，消息曝光後，仍在PTT上造成熱議，「這個被邀請算很厲害吧 看來小襄還是台啦的一座山頭」、「林襄國際賽也常常參與，這點就值得給推」、「有這樣邀請，李多慧今年在小龍女根本穩了」、「如果NBA也覺得這種活動不錯 那表示這兩年去MLB的那幾次，台灣日美國人的評價不錯。」

