台灣嚴重美化？外國人列5大缺點酸「不如去曼谷」 眾人傻眼：你不懂玩

生活中心／王文承報導

有外國網友表示，他短暫居住在台北幾個月後，怒批「台北真的被嚴重美化」。（示意圖／PIXABAY）

台灣擁有各式各樣的小吃美食、濃濃的人情味，也被號稱「最美風景」，但有外國網友表示，他短暫居住在台北幾個月後，怒批「台北真的被嚴重美化」，貼文曝光後，引起網友熱議。

台灣嚴重美化 外國人列5大缺點眾人傻眼



一名國外網友在網路論壇《Reddit》發文表示，他的母語是中文，曾看過許多把台北捧成「數位遊牧天堂」的文章，讓他對台北充滿期待，因此決定來台短暫居住幾個月。沒想到住下來體驗後，他絲毫不客氣地說：「這說法真的被嚴重美化了。」

原PO直言，台北的住房狀況真的很糟，多數公寓彷彿停留在1980年代，牆壁發霉、馬桶和淋浴在同一小空間、房內沒有洗衣機，甚至還有各種說不上來的「神秘污漬」。

如果只是想要符合基本西方標準的居住條件，包括獨立淋浴間、室內洗衣機、乾淨的空間，月租基本上就要1500–2000美元（約台幣47,223元至62,964元）起跳，更別提不少房東根本不願意租給外國人。

原PO表示，夜市常被說成是台灣文化精華之一，但他認為更像觀光客的陷阱。第一次覺得新鮮，第二次就開始重複，之後會發現，不管在哪個夜市，賣的東西幾乎都是油炸、重口味，一攤接一攤，差異其實不大。

他說，以一個首都城市來看，台北的國際美食多樣性令人失望。想找好吃的墨西哥菜、中東料理，甚至是像樣的西式餐廳，選擇非常有限，而且價格偏高，完全談不上性價比。

不過還是有優點的，原PO表示，台北捷運系統穩定又方便，自行車基礎建設也比很多城市好得多，另外台灣的7-11食物真的很好吃，但也就僅此而已。他建議想來台北旅遊的人，不妨去泰國曼谷，CP值更高、城市更有活力，也不用學中文就能享受熱鬧的社交生活。

貼文曝光後，引起網友熱議，「在東南亞可以找到更好的中餐，就連泰國人做的豬蹄、炒麵都比台北好吃…任何說台北中餐好的人，大概沒去過真正美味的國家」、「我同意，我喜歡台北，但那裡的食物不怎麼樣。我覺得『美食之都』的名聲是給其他亞洲人聽的」、「我在台灣待了十年，覺得原PO說得有道理。有些食物很難找到，甚至根本沒有，而且價格也貴得離譜」、「我同意，公寓普遍比較老，如果能有更多現代化選擇會更好」。

不過，也有不少人反駁原PO的看法，「台灣的美食簡直棒極了，除了熱門旅遊景點，還有很多其他夜市，街邊小攤和小店的食物品質都很好，在我心中，台灣絕對是美食世界前五名」、「我是台裔美國人，去過台灣十幾次，從未聽過有人吹噓台灣食物種類繁多，台灣是以當地特色美食聞名」、「這根本不是事實，台北有無數國際美食和西餐，感覺原PO好像去了另一個城市，而且可能只去了士林夜市，根本沒去其他更好的夜市」、「我很喜歡台北，說到食物這點，我可要為台灣打抱不平」、「台北是一個非常不錯的城市，安全、乾淨，而且交通便利」、「我喜歡台灣的悠閒氛圍，台灣人也真的很可愛」。

