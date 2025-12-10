台灣四周白茫茫一片！鄭明典「曬1圖」：被雲包圍

生活中心／張尚辰報導

今（10）日東北季風減弱，水氣也逐漸減少，迎來難得的好天氣。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，表示「台灣被雲包圍」，明日水氣將再次增多，迎風面也會轉陰雨天。

鄭明典今日在臉書發出衛星雲圖，「台灣被雲包圍！今天陽光天，明天水氣增多，迎風面又會轉雨，好好利用今天的陽光」。

從衛星雲圖中可以看見，台灣四面都被厚厚的雲層包住。對此，有網友在留言區詢問，「現在新竹上空都是雲，太陽沒法露臉，這是暫時的嗎？」鄭明典解答，「有個台灣低壓發展，雲會散得很慢，但會散開」。

根據中央氣象署資料顯示，今日西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多也有零星降雨機率。

至於氣溫方面，東半部雲量稍多，低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約在16至18度，白天高溫會來到27至29度，西半部日夜溫差大。

